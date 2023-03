PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Spezia – Inter, typy i przewidywania

Inter przystąpi do piątkowego spotkania w roli zdecydowanego faworyta. Nerazzurri nie mogą sobie pozwolić w tym meczu na porażkę, jeżeli nie chcą skomplikować swojej sytuacji w walce o pierwszą czwórkę ligowej tabeli i reprezentowanie kraju w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Biorąc pod uwagę również formę prezentowaną w ostatnich tygodniach przez Spezię, nie przewidujemy w tym meczu żadnej niespodzianki. Stawiamy na Inter, a do tego dorzucamy zakład na przynajmniej dwa gole w meczu. Nasz typ: wygrana Interu + powyżej 1,5 bramki

Spezia – Inter, sytuacja kadrowa

Spezia do piątkowego spotkania przystąpi poważnie osłabiona. Poza leczącymi kontuzje Zoetem, Holmem, Bastonim i Moutinho, na murawie nie będą mogli się również pojawić pauzujący za kartki Reca i Marchetti. Do dyspozycji trenera gospodarzy będzie natomiast trójka innych Polaków – Drągowski, Żurkowski i Wiśniewski. Pewny gry od pierwszej minuty może być jednak tylko pierwszy z nich.

W zespole Interu zabraknie natomiast dwóch kontuzjowanych zawodników – Correi i Skriniara. Gotowy do gry po przerwie spowodowanej kontuzją jest natomiast Dimarco.

Spezia – Inter, ostatnie wyniki

Spezia pozostaje bez zwycięstwa od 15 stycznia, kiedy w wyjazdowym meczu pokonała 1:0 Torino. Od tamtej pory najbardziej polski z zespołów w Serie A rozegrał na ligowych boiskach siedem spotkań, notując w nich trzy remisy i doznając czterech porażek. W ostatnich dwóch kolejkach Spezia uniknęła porażek, dzieląc się punktami z Udinese (2:2) i Veroną (0:0). Jest to jednak dla nich marne pocieszenie, bowiem w dalszym ciągu plasują się tuż nad strefą spadkową, mając nad nią tylko trzy punkty przewagi.

W ekipie Nerazzurrich są już pogodzeni z utratą nadziei na dogonienie Napoli i zdobycie mistrzowskiego tytułu, choć po ostatnim zwycięstwie 2:0 nad Lecce ich strata do lidera zmniejszyła się o trzy punkty. Inter nadal traci jednak 15 punktów i różnica ta wydaje się być już nie do odrobienia. Drużyna Simone Inzaghiego musi skupić się na bronieniu miejsca w pierwszej czwórce ligowej tabeli, bowiem jej przewaga nad piątym obecnie Milanem to tylko trzy punkty.

Problemem Interu w obecnym sezonie są przede wszystkim wyniki uzyskiwane na boiskach rywali. W czterech ostatnich meczach na boiskach rywali Nerazzurri odnieśli tylko jedno zwycięstwo. W całym sezonie wracali z delegacji bez punktów już pięciokrotnie.

Spezia – Inter, historia

Obie drużyny na boiskach Serie A mierzyły się do tej pory pięć razy. W czterech pojedynkach górą był Inter. Spezii tylko raz udało się urwać punkty wyżej notowanemu przeciwnikowi.

W jesiennej konfrontacji na Camp Nou Nerazzurri nie dali żadnych szans rywalom pewnie wygrywając 3:0. Na listę strzelców wpisywali się Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu i Joaquin Correa.

Spezia – Inter, kursy bukmacherskie

Inter jest uważany przez bukmacherów za zdecydowanego faworyta piątkowego spotkania. Gospodarze nie będą mieli jednak nic do stracenia i zrobią wszystko, aby sprawić niespodziankę, jakim byłoby już wywalczenie przez nich jednego punktu. Kursy na remis w tym meczu sięgają 4.80. W tym przypadku warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Otrzymasz go po rejestracji konta z wykorzystaniem STS kodu promocyjnego GOAL.

Spezia – Inter, kto wygra?

Spezia – Inter, przewidywane składy

Spezia – Inter, transmisja meczu

Transmisja z piątkowego spotkania 26. kolejki Serie A, które rozpocznie się o godzinie 20:45, będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.

