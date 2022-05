fot. PressFocus Na zdjęciu: Spezia Calcio - SSC Napoli

Spezia – Napoli to pierwsze niedzielne starcia w ramach 38. kolejki Serie A. Obie drużyny podejdą do potyczki bez presji, bo cele minimum, które miały do zrealizowania, zostały osiągnięte. Można się zatem spodziewać na Stadio Alberto Picco otwartej gry z obu stron. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadio Alberto Picco Serie A Spezia SSC Napoli 5.80 4.80 1.53 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2022 13:21 .

Spezia Calcio – SSC Napoli, typy na mecz i przewidywania

Spezia w ostatnim czasie wyróżniała się tym, że w meczach Serie A w defensywie nie prezentowała się solidnie. Można się zatem spodziewać tego, że Napoli będzie chciało wykorzystać słabości. Liczymy na co najmniej cztery gole w boju na Stadio Alberto Picco. Nasz typ: powyżej 3,5 bramek – TAK.

Spezia Calcio – SSC Napoli, sytuacja kadrowa

Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Ebrima Colleya i Emmanuela Gyasiego. U gości prawdopodobnie wszyscy będą do dyspozycji trenera Luciano Spallettiego.

Spezia Calcio – SSC Napoli, ostatnie wyniki

Spezia przystąpi do niedzielnej potyczki, chcąc odnieść drugie z rzędu zwycięstwo. W poprzedniej kolejce ligowe ekipa Thiago Motty pokonała Udinese Calcio (3:2).

Zobacz także: tabela Serie A

SSC Napoli podejdzie do rywalizacji, mając za sobą trzy z rzędu wygrane potyczki. W pokonanym polu Azzurri pozostawili Sassuolo (6:1), Torino (1:0) oraz Genoę (3:0).

Spezia Calcio – SSC Napoli, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą tuż przed świętami Bożego Narodzenia w grudniu minionego roku. Górą była wówczas Spezia, wygrywając 1:0. Ogólnie w siedmiu ostatnich bojach między obiema ekipami pięć razy górą było Napoli, a w dwóch potyczkach szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła ekipa ze Stadio Alberto Picco.

Spezia Calcio – SSC Napoli, kursy

Eksperci bukmacherscy nie mają wątpliwości, że górą w niedzielnym boju będą podopieczni Luciano Spallettiego. Kurs w STS zakłady bukmacherskie na wygraną Napoli wynosi 1,52. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 120 zł.

Spezia Calcio – SSC Napoli, przewidywane składy

Spezia: Provedel – Reca, Erlic, Nikolaou, Ferrer, Maggiore, Sala, Verde, Antiste, Kovalenko, Manaj

Napoli: Ospina – Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian Ruiz, Politano, Mertens, Insigne, Osimhen.

Spezia Calcio – SSC Napoli, transmisja meczu

Mecz Spezia – Napoli będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenach Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4. Potyczka zacznie się w niedzielę o godzinie 12:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.