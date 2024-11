Sparta Praga – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2024)

Sparta Praga - Atletico Madryt: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Mistrzowie Czech w nadchodzącym spotkaniu zmierzą się z drużyną Diego Simeone. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (26 listopada) o godzinie 18:45.

Sparta Praga Atletico Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 listopada 2024 15:47 .

Sparta – Atletico, typy bukmacherskie

Już we wtorek zostaną rozegrane pierwsze spotkania w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. W jednym z meczów Sparta Praga przed własną publicznością podejmie Atletico Madryt. Będzie to starcie drużyn, które dzieli tylko dwa punkty w tabeli. Nadchodząca rywalizacja w stolicy Czech zatem zapowiada się niezwykle interesująco. Ja uważam, że ostatecznie trzy punkty zdobędzie drużyna prowadzona przez Diego Simeone. Mój typ: wygrana Atletico Madryt

Sparta – Atletico, ostatnie wyniki

Sparta Praga obecnie nie imponuje formą. Mistrzowie Czech bowiem w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (4:0 z Brno w Pucharze Czech), zaliczyli dwa remisy (2:2 z Mladą Bolesław i 1:1 z Teplice), a także ponieśli dwie porażki (1:3 z Banikiem Ostrawą oraz 1:2 z Brestem).

Atletico Madryt natomiast może się pochwalić bardzo wysoką formą. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Diego Simeone odnieśli komplet zwycięstw (2:0 z UE Vic w Pucharze Hiszpanii, 2:0 z Las Palmas, 2:1 z PSG w Lidze Mistrzów, 1:0 z Mallorcą oraz 2:1 z Alaves).

Sparta – Atletico, historia

Wtorkowe spotkanie będzie pierwszym starciem między tymi zespołami. Do tej pory nie oglądaliśmy starcia Sparty Pragi z Atletico Madryt.

Sparta – Atletico, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Atletico Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną hiszpańskiego zespołu, to kursy na takie zdarzenie oscylują w graniach 1.57 – 1.65. W przypadku zwycięstwo Sparty Pragi natomiast sięga nawet 5.70. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Sparta – Atletico, kto wygra?

Sparta – Atletico, przewidywane składy

Sparta Praga Lars Friis Atletico Madryt Diego Simeone Sparta Praga Lars Friis 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi 2 Martin Suchomel 4 Markus Solbakken 5 Mathias Ross Jensen 8 David Pavelka 11 Indrit Tuci 13 Krystof Danek 18 Lukas Sadilek 22 Lukas Haraslin 24 Vojtech Vorel 29 Ermal Krasniqi 1 Juan Musso 3 Cesar Azpilicueta 4 Conor Gallagher 5 Rodrigo De Paul 9 Alexander Sørloth 10 Ángel Correa 20 Axel Witsel 22 Giuliano Simeone 23 Reinildo Mandava 31 Antonio Gomis

Sparta – Atletico, transmisja

Spotkanie Sparta Praga – Atletico Madryt będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz obejrzysz na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 5 lub za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz korzystając z naszego linku warto wykupić abonament w okresowej promocji za 59 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować. Początek rywalizacji na Etihad Stadium już w najbliższy wtorek, 26 listopada o godzinie 21:00.

