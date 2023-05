Southampton – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (28.05.2023)

Southampton - Liverpool: typy, kursy, zapowiedź. Southampton zakończy sezon na ostatnim miejscu w tabeli i nie poprawi tego nawet ewentualna wygrana z Liverpoolem. The Reds z kolei rozgrywki ukończą na piątym miejscu. Podobnie, jak w przypadku Świętych ich sytuacja w tabeli po tej kolejce nie ulegnie już zmianie niezależnie od wyniku. Początek meczu o godzinie 17:30.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Liverpool FC

Southampton Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 maja 2023 11:25 .

Southampton – Liverpool, typy i przewidywania

Ani Southampton, ani Liverpool nie są w stanie już poprawić swojej sytuacji w ligowej tabeli po ostatniej kolejce. Faworytem są oczywiście The Reds. Święci notują serię pięciu przegranych z rzędu. Gospodarze tego pojedynku stracili w tym czasie aż trzynaście goli. The Reds z kolei potrafili w ostatnich tygodniach wbić cztery gole Tottenhamowi i trzy Leicester. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Superbet 1,40 Bramki powyżej 2,5 – TAK Odwiedź Superbet

Southampton – Liverpool, sytuacja kadrowa

Perraud, Salisu i Larios to kontuzjowani piłkarze Southampton, których zabraknie w meczu z Liverpoolem. Po stronie The Reds niedostępni z tego samego powodu są Thiago Alcantara, Bajcetić, Ramsay i Keita.

Southampton – Liverpool, ostatnie wyniki

Southampton zakończy sezon na ostatnim miejscu w tabeli. Ponadto święci przegrali pięć ostatnich meczów, a na wygraną czekają od początku marca i zwycięstwa z Leicester City. Od tego czasu w dwunastu meczach ponieśli dziewięć porażek i zaliczyli trzy remisy. Liverpool w minionej kolejce podzielił się punktami z Aston Villą 1:1. Wcześniej natomiast zaliczył wspaniałą serię siedmiu zwycięstw z rzędu, dzięki czemu awansował na piąte miejsce w tabeli. The Reds nie przegrali od 1 kwietnia i meczu z Manchesterem City.

Southampton – Liverpool, historia

Liverpool notuje serię czterech wygranych z rzędu w spotkaniach z Southampton strzelając w nich dziesięć goli i tracąc tylko trzy. Święci na zwycięstwo czekają od 2021 roku. Co ciekawe, ostatni remis padł w 2017 roku.

Southampton – Liverpool, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Liverpool. Kursy na zwycięstwo The Reds oscylują wokół 1,43. Korzystając z okazji serdecznie zachęcamy do odebrania bonusu powitalnego Superbet, który przysługuje wszystkim nowym użytkownikom dzięki zarejestrowaniu się z kodem GOAL. Łączna kwota bonusu może wynieść blisko 4000 zł, na co składa się między innymi darmowy zakład czy bonus od depozytu.

Southampton Remis Liverpool FC 6.45 5.25 1.42 6.50 5.50 1.42 6.50 5.50 1.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 maja 2023 11:25 .

Southampton – Liverpool, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Southampton 60% Remisem 5% Wygraną Liverpoolu 35% 20 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Southampton

Remisem

Wygraną Liverpoolu

Southampton – Liverpool, przewidywane składy

Southampton – Liverpool, transmisja meczu

Mecz ostatniej kolejki Premier League pomiędzy Southampton i Liverpoolem nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisje na żywo z tego spotkania będzie można śledzić jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego pojedynku należy wykupić subskrypcję.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.