Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Wobec sensacyjnego pogromu Radomiaka Radom przez Zagłębie Lubin, piłkarze Śląska muszą się mieć na baczności. Miedziowi wyprzedzili ich w tabeli i wcale nie widzi im się spadek do I ligi. Nie w smak jest to także Wiśle Kraków, której kibice nie wyobrażają sobie, żeby przyszły sezon Ekstraklasy miał się rozpocząć bez Białej Gwiazdy. Dobrze zatem byłoby dla przyszłości Śląska, żeby ten nie przegrał najbliższego meczu ligowego.

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Przed startem sezonu raczej nikt nie spodziewał się, że Śląsk Wrocław, który walczył o europejskie puchary, może mieć problem z utrzymaniem w Ekstraklasie. Rzeczywistość wygląda jednak tak, że Wojskowi są kompletnie pogubieni i chcieliby, żeby ten sezon się już zakończył. Do rozegrania mają wciąż trzy mecze i tak naprawdę każdy z nich będzie teraz jak finał. Bilans drużyny z Wrocławia wygląda fatalnie. W rundzie wiosennej wygrali tylko jeden z 12 ligowych meczów. Z takimi wynikami może być trudno o utrzymanie.

Pogoń przez porażki z Wisłą Płock i Rakowem Częstochowa w teorii odpadła już z rywalizacji o mistrzostwo Polski. Do końca sezonu pozostały trzy mecze a Portowcy do Rakowa i Lecha tracą trzy punkty, a że mają gorszy bilans meczów bezpośrednich z obiema drużynami, musieliby liczyć, że potkną się one w przynajmniej dwóch meczach, co wydaje się mało prawdopodobne. Nadzieja umiera jednak ostatnia, a piłkarze Pogoni skupiają się przede wszystkim na wygrywaniu swoich meczów i nie patrzą na wyniki rywali. Z ogromną dozą szczęścia szanse na mistrza jeszcze mają. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Śląska przed najbliższym meczem ligowym jest względnie komfortowa. Trener Piotr Tworek nie będzie mógł skorzystać jedynie z kontuzjowanego Daniego Leo Gretarssona, który odgrywał jak na razie marginalną rolę w zespole. Po stronie Pogoni braków jest więcej. Portowcy zagrają bez kontuzjowanego Alexandra Gorgona. Poza nim wykluczeni z uwagi na zawieszenie za kartki są Zech i Triantafyllopoulos.

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów Śląska Wrocław wygląda fatalnie. Wojskowi przegrali z Lechem Poznań i Bruk-Bet Termalicą Nieciecza i zremisowali spotkania z Rakowem, Wisłą Kraków i Jagiellonią. 3 punkty z 15 możliwych do zdobycia. Słabiutko.

Znakomitą passę Pogoni Szczecin przerwały ostatnie porażki z Wisłą Płock i Rakowem Częstochowa. Poza tym udało się wygrać mecze z Górnikiem Łęczna, Jagiellonią i Legią Warszawa, jednak wspomniane wpadki mogą kosztować Portowców tytuł mistrzowski.

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin, historia

W ostatnich latach mecze między Śląskiem a Pogonią częściej rozstrzygały się na korzyść drużyny ze Szczecina. Stosunkowo często kończyły się także remisami. Patrząc po 10 poprzednich meczach bilans jest bardziej korzystny dla Portowców, którzy wygrali cztery takie starcia. Dwa spotkania kończyły się zwycięstwami Śląska, a pozostałe cztery remisami.

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu są goście. Kursy na zwycięstwo Pogoni wynoszą ok. 1.96, przy linii rzędu 4.20 na Śląsk Wrocław. Oba zespoły mają o co walczyć, więc spodziewamy się ostrego starcia pełnego walki i przede wszystkim bramek. Typ na remis wyceniany jest w przedziale od 3.45 do 3.70. Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, skorzystajcie z oferty bonusowej bukmachera Fuksiarz. Proponuje on dla nowych graczy bonus powitalny do 500 zł. Żeby go otrzymać, wystarczy że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Fuksiarz GOAL.

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Śląsk: Szromnik – Golla, Bejger, Tamas – Pich, Mączyński, Olsen, Garcia – Jastrzembski, Piasecki, Caye Quintana

Pogoń: Stipica – Bartkowski, Malec, Łasicki, Mata – Dąbrowski, Bichakhchyan, Fornalczyk, Kowalczyk, Grosicki – Zahovic

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin, transmisja

Spotkanie Śląska z Pogonią obejrzycie na antenach CANAL+4K Ultra, CANAL+Sport 3, CANAL+Sport i TVP Sport. Początek starcia o godzinie 17:30.

