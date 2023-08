IMAGO/Pawel Jaskolka / PressFocus Na zdjęciu: Afonso Sousa

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, typy i przewidywania

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że faworytem do zwycięstwa jest Lech. Poznaniacy mają za sobą kompromitujące odpadnięcie z Ligi Konferencji, więc będą chcieli wrócić na właściwą ścieżkę. To nie będzie jednak łatwe, ponieważ poznaniacy zawodzą przeciwko Śląskowi. Naszym zdaniem wrocławianie są w stanie urwać przyjezdnym punkty. Nasz typ: remis.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Piłkarze Śląska w tym sezonie nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa w Ekstraklasy. Wrocławianie wywalczyli tylko punkt, po remisie z Koroną Kielce. Ekipa Jacka Magiery dała się pokonać Zagłębiu Lubin i Stali Mielec.

Lech z trzech ekstraklasowych meczów wygrał dwa. Poznaniacy sięgnęli po pełną pulę w konfrontacji z Piastem Gliwice i Radomiakiem Radom. Remisem zakończyło się starcie z Zagłębiem Lubin.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, historia

W minionym sezonie odbyły się trzy mecze bezpośrednie. Śląsk sensacyjnie rozstrzygnął każdy z nich na własną korzyść. Wrocławianie wyrzucili między innymi Lecha z Pucharu Polski.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Za faworyta tego meczu uznawani są goście. Kurs na zwycięstwo Śląska waha się między 4.05 a 4.15. W przypadku ewentualnej wygranej Lecha jest to od 1.85 do 1.90. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Wykorzystaj kod promocyjny Superbet GOAL i odbierz bonusy o łącznej wartości nawet 3754 zł.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, przewidywane składy

Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Lech Poznań (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Lech Poznań (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Jacek Magiera John van den Brom Rezerwowi 2 Aleksander Paluszek

6 Szymon Lewkot

12 Rafal Leszczynski

13 Kamil Kurowski

18 Karol Borys

21 Patryk Szwedzik

25 Marcel Zylla

26 Burak Ince

28 Michal Rzuchowski Barry Douglas 3

Jesper Karlström 6

Michał Gurgul 15

Filip Szymczak 17

Bartosz Mrozek 41

Alan Czerwinski 44

Adriel D Avila Ba Loua 50

Śląsk Wrocław - Lech Poznań, kto wygra?

Śląsk Wrocław - Lech Poznań, transmisja meczu

Mecz Śląsk - Lech odbędzie się w niedzielę (20 sierpnia) o godzinie 17:30. Transmisja z meczu będzie prowadzona na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Za pośrednictwem internetu mecz można obejrzeć korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz dostęp do niej możesz uzyskać w promocyjnej cenie. Przy opcji bez zobowiązań można uzyskać rabat na pierwsze trzy miesiące dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Zamiast kwoty 54 zł, cena wyniesie tylko 39 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

