Śląsk Wrocław – Korona Kielce: typy bukmacherskie

Zespół Jacka Magiery dla Korony Kielce jest tylko pozornie wygodnym meczem na przełamanie serii bez zwycięstwa. Śląsk także czeka na premierowy triumf w lidze, a w tabeli jest niewiele ponad strefą spadkową, ale wygrał każdy pucharowy mecz we Wrocławiu. Ponadto uniknął porażki z Lechią. Gospodarze niedzielnego meczu nie przegrali u siebie z Koroną od października 2015 roku. Sądzę, że ta passa będzie kontynuowana. Mój typ: wygrana Śląska.

Śląsk Wrocław – Korona Kielce: ostatnie wyniki

Od 19 lipca Śląsk rozegrał siedem meczów o stawkę. Cztery z nich odbyły się w ramach eliminacji do fazy ligowej Ligi Konferencji. Wrocławianie po niezwykle emocjonującym meczu minimalnie ulegli w dwumeczu szwajcarskiemu Sankt Gallen. Tym samym mogą skupić się na krajowym podwórku, gdzie mają dwa na dziewięć możliwych do zdobycia punktów. To efekt remisu z Lechią Gdańsk i Widzewem Łódź oraz porażki 0:2 z Piastem Gliwice.

Korona potwierdza w tym sezonie, że zapewne przyjdzie jej walczyć o utrzymanie. Kielczanie zdążyli już zmienić trenera. Kamila Kuzerę zastąpił Jacek Zieliński, który na starcie uległ swojemu byłemu pracodawcy, czyli Cracovii. Na koncie Korony jest aktualnie jeden punkt.

Śląsk Wrocław – Korona Kielce: historia

Trzy ostatnie mecze między tymi zespołami nie wyłoniły triumfatora (dwukrotnie 1:1 i raz 0:0). Ostatnia wygrana Śląska z Koroną miała miejsce w marcu 2020 roku. Z kolei kielczanie na pokonanie wrocławian czekają od sierpnia 2022 roku.

Śląsk Wrocław – Korona Kielce: kursy bukmacherskie

Teoretycznie niedzielną konfrontację na swoją korzyść powinien rozstrzygnąć Śląsk Wrocław, którego triumf wyceniono na około 2.15. Wyższy kurs jest na remis (między 3.00 a 3.25) Z kolei potencjalny sukces Korony Kielce to nawet 3.70.

Śląsk Wrocław – Korona Kielce, typ kibiców

Śląsk Wrocław – Korona Kielce, przewidywane składy

Po wyczerpującym czwartkowym meczu w pucharach Jacek Magiera może dać odpocząć kilku zawodników, ale niewykluczone, że wyjdzie najsilniejszą jedenastką. Nie pojawi się w niej kontuzjowany Piotr Samiec-Talar.

Jacek Zieliński ma w drużynie istny szpital. Mniej lub bardziej poważne problemy zdrowotne mają: Nono, Godinho, Zator, Czyżycki, Pau Resta, a także Smolarczyk.

Śląsk Wrocław Jacek Magiera Korona Kielce Kamil Kuzera

Rezerwowi 2 Aleksander Paluszek 3 Serafin Szota 7 Piotr Samiec-Talar 19 Arnau Ortiz 21 Tudor Baluta 22 Mateusz Zukowski 27 Filip Rejczyk 29 Jakub Jezierski 4 Piotr Malarczyk 7 Dawid Blanik 9 Evgeni Shikavka 10 Shuma Nagamatsu 13 Milosz Strzebonski 77 Adam Chojecki 81 Bartlomiej Smolarczyk 87 Rafal Mamla 88 Wojciech Kaminski

Śląsk Wrocław – Korona Kielce, transmisja meczu

W piątej kolejce Ekstraklasy czeka nas mecz z udziałem Śląska Wrocław i Korony Kielce. Będzie można go śledzić w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie zacznie się już o godzinie 14:45 i będzie emitowane na antenie CANAL+ Sport 3. Ponadto dostęp do meczu zapewni usługa Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

