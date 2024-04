Śląsk Wrocław – Warta Poznań: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2024)

Śląsk Wrocław - Warta Poznań: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Kto zwycięży w tym spotkaniu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (6 kwietnia) o godzinie 20:00.

Śląsk – Warta, typy bukmacherskie

Już w sobotę dojdzie do ciekawego spotkania w Ekstraklasie, w którym Śląsk Wrocław zmierzy się z Wartą Poznań. Będzie to starcie drużyn, które na koniec sezonu marzą o innym celu. Gospodarze bowiem liczą się w walce o mistrzostwo Polski, natomiast piłkarze Dawida Szulczka wciąż drżą o pozostanie w Ekstraklasie. Ja spodziewam się jednak wyrównanego spotkania, w którym obaj golkiperzy będą mieli pełne ręce roboty. Uważam, że bramkarze nie wrócą do domu zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Śląsk – Warta, ostatnie wyniki

Śląsk Wrocław w 2024 roku nieco obniżył loty. Podopieczni Jacka Magiery w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali tylko raz zwyciężyć (2:1 z Widzewem Łódź), po drodze notując trzy remisy (0:0 z Lechem Poznań, 0:0 z Puszczą Niepołomice oraz 2:2 z Piastem Gliwice), a także przegrywając jedno spotkanie (1:3 z Jagiellonią Białystok).

Warta Poznań natomiast może się pochwalić nieco lepszym bilansem ostatnich pięciu spotkań. Zespołowi Dawida Szulczka bowiem udało się dwukrotnie wygrać (1:0 z Cracovią i 2:0 z Pogonią Szczecin), raz zaliczyć remis (1:1 z Zagłębiem Lubin), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z ŁKS-em oraz 0:2 z Lechem Poznań).

Śląsk – Warta, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą pod koniec września. Wówczas na obiekcie w Grodzisku Wielkopolskim lepszy okazał się Śląsk Wrocław, zwyciężając 1:0. Poprzednie cztery rywalizacje natomiast kończyły się trzema wygranymi Warty Poznań, a także jednym “Wojskowych”.

Śląsk – Warta, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej rywalizacji jest Śląsk Wrocław. Jeśli rozważasz typ na wygraną wicelidera Ekstraklasy, to kursy na takie zdarzenie wynoszą około 2.00. Natomiast na zwycięstwo Warty Poznań oscylują w granicach 4.20 – 4.40.

Śląsk – Warta, kto wygra?

Śląsk – Warta, przewidywane składy

Śląsk – Warta, transmisja meczu

Mecz Śląska Wrocław z Wartą Poznań możesz obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie dostępne na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

