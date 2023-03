PressFocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Stal Mielec 2.27 3.40 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2023 13:39 .

Śląsk Wrocław – Stal Mielec, typy i przewidywania

W sobotę 18 marca o godzinie 12:30 Śląsk Wrocław podejmie u siebie Stal Mielec w meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zarówno Wojskowi, jak i Biało-Niebiescy są w bardzo słabej dyspozycji, a posada trenera gości – Adama Majewskiego – jest poważnie zagrożona. Przed tą serią gier obie ekipy są sąsiadami w tabeli i mają po tyle samo punktów. Czy któraś z tych drużyn przełamie się po wstydliwych seriach? Przekonamy się w najbliższą sobotę po południu.

Trzy z pięciu poprzednich meczów pomiędzy tymi zespołami w Ekstraklasie zakończyło się podziałem punktów. Nasz typ: remis.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że goście w tym spotkaniu strzelą poniżej 1.5 bramki. Typ Kuby: Stal – poniżej 1.5 bramki.

Jakub Superbet 1.40 Stal – poniżej 1.5 gola Zagraj!

Śląsk Wrocław – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

W obu zespołach nie ma zbyt wielu kontuzji. Gospodarze nie mogą liczyć na zmagających się z urazami Patryka Janasika oraz Petra Schwarza, a goście przyjadą do Wrocławia bez Dominykasa Barauskasa.

Śląsk – absencje:

Stal – absencje:

Śląsk Wrocław – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Obie drużyny są w fatalnej dyspozycji. Śląsk Wrocław przegrał trzy z pięciu ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach, a Stal Mielec w tym czasie poniosła porażkę w czterech spotkaniach. Wojskowi w tamten weekend ulegli 1:4 Rakowowi Częstochowa, natomiast Biało-Niebiescy musieli uznać wyższość Legii Warszawa (0:2).

Śląsk Wrocław – Stal Mielec, historia

Na pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami padły aż trzy remisy, raz triumfował Śląsk Wrocław, a w 8. kolejce tego sezonu Ekstraklasy trzy punkty zgarnęła Stal Mielec (2:0).

Śląsk Wrocław – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Tarczyński Arena nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Śląska Wrocław wynosi mniej więcej 2.25, a typ na zwycięstwo Stali Mielec to około 3.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.35. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Śląsk Wrocław – Stal Mielec, przewidywane składy

Śląsk Wrocław – Stal Mielec, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Śląska 100% remisem 0% zwycięstwem Stali 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Śląska

remisem

zwycięstwem Stali

Śląsk Wrocław – Stal Mielec, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 20 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 87 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Promocja obowiązuje w dniach 17.03-19.03. Początek meczu na Tarczyński Arena w sobotę 18 marca o godzinie 12:30.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.