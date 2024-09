fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Rafał Leszczyński

Śląsk – Stal: typy bukmacherskie

Śląsk Wrocław jeszcze kilka miesięcy temu rywalizował o najwyższe cele w PKO BP Ekstraklasie. Wojskowi finalnie zajęli drugie miejsce, zostając wicemistrzem kraju. W tej kampanii jednak podopieczni Jacka Magiery zawodzą, znajdując się obecnie w strefie spadkowej. Czerwoną latarnią rozgrywek jest natomiast Stal Mielec, co skutkowało roszadą na stanowisku trenera. Kamila Kieresia zastąpił Janusz Niedźwiedź, który w poniedziałek zadebiutuje w nowym klubie. Przed poniedziałkowym starciem godne uwagi jest to, że wrocławianie tracili pierwsi bramkę w 10 z ostatnich 15 spotkań. Można zatem przemyśleć opcję z pierwszym trafieniem po stronie gości. Mój typ: Stal pierwsza strzeli – TAK.

Śląsk – Stal: ostatnie wyniki

Ekipa Jacka Magiera w trakcie trwającego sezonu nie wygrała jeszcze w PKO BP Ekstraklasie. W sześciu spotkaniach Śląsk zaliczył cztery remisy i dwie porażki. Tuż przed reprezentacyjną przerwą wrocławianie ulegli w roli gościa Pogoni Szczecin (3:5).

Na swojej arenie Śląsk jest jednak w tej kampanii niepokonany. Drużyna Jacka Magiery w trzech meczach za każdym razem dzieliła się punktami. W swoim ostatnim występie w roli gospodarza zespół z Wrocławia zremisował z Legią Warszawa (1:1).

Tymczasem drużyna z Mielca ma za sobą porażkę z Lechem Poznań (0:2). Jednocześnie była to piąta porażka Stali w tym sezonie. Jedyne jak dotąd zwycięstwo mielecki zespół zaliczył w starciu z Piastem Gliwice (2:0).

Na wyjeździe Stal nie wygrała natomiast od dziewięciu meczów. Ostatnią wygraną mielczanie w roli gościa zaliczyli dawno temu, bo 16 lutego, gdy pokonali właśnie wrocławski Śląsk. Zwycięstwo ekipie z Wrocławia zapewnił Ilja Szkurin.

Śląsk – Stal: historia

W pięciu ostatnich starciach między oboma zespołami trzykrotnie górą była Stal. Z kolei w dwóch spotkaniach miał miejsce remis.

Śląsk – Stal: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem potyczki są gospodarze. Typ na wygraną Śląska wynosi 1.67-1.75. Remis oszacowano na 3.50-3.65. Z kolei wariant na ewentualne zwycięstwo Stali wyceniono 5.00-5.20. Przy okazji meczu ekip Jacka Magiery i Janusza Niedźwiedzia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Śląsk – Stal, typ kibiców

Śląsk – Stal, przewidywane składy

Wrocławska ekipa będzie musiała radzić sobie bez Piotra Samca-Talara. Większe kłopoty kadrowe dotyczą mielczan. W szeregach Stali zabraknie: Barta Esselinka, Marco Ehmanna, Kamila Pajnowskiego czy Piotra Wlazło.

Śląsk: Leszczyński – Matsenko, Petrow, Petkow, Żukowski, Schwarz, Cebula, Pokorny, Leiva, Ortiz, Musiolik

Stal: Mądrzyk – Senger, Matras, Bangalianis, Getinger, Jaunzems, Gerbowski, Hinokio, Wlazło, Domański, Szkurin.

Śląsk – Stal, transmisja meczu

Poniedziałkowe spotkanie w ósmej kolejce PKO BP Ekstraklasie odbędzie się z udziałem Śląska Wrocław i Stali Mielec. Rywalizacja zacznie się o godzinie 19:00 i będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Spotkanie skomentują Remigiusz Kula i Adam Szała. Mecz można również śledzić dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

