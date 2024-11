Śląsk Wrocław – Puszcza Niepołomice: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Petr Schwarz

Śląsk – Puszcza: typy bukmacherskie

W sobotę Śląsk Wrocław zmierzy się na Tarczyński Arenie z Puszczą Niepołomice w ramach 17. kolejki PKO Ekstraklasy. Po tym, jak wicemistrzowie Polski zwolnili Jacka Magierę, zespół objął Michał Hetel. 31-latek jest obecnie najmłodszym szkoleniowcem w lidze. W swoim debiucie zdołał wywalczyć cenny punkt, remisując z Jagiellonią Białystok.

Wojskowi zamykają ligową tabelę z dorobkiem zaledwie 10 punktów. W strefie spadkowej znajdują się także niepołomiczanie, którzy w ubiegły weekend odnieśli zwycięstwo nad Widzewem Łódź. Przed sobotnim starciem tracą tylko dwa punkty do bezpiecznej pozycji w tabeli. Uważam, że w nadchodzącym meczu obie drużyny znajdą drogę do siatki, co czyn taki zakład atrakcyjną opcją u bukmachera STS. Mój typ: obie drużyny strzelą gola.

Śląsk – Puszcza: ostatnie wyniki

Piłkarze Śląska Wrocław w poprzedniej serii gier zremisowali z Jagiellonią (2:2) w Białymstoku. W trwającym sezonie zespół z Dolnego Śląska odniósł zaledwie jedno zwycięstwo, pokonując w październiku Stal Mielec (2:1). Pod koniec ubiegłego miesiąca zremisowali bezbramkowo z Rakowem Częstochowa. Jednak seria rozczarowujących wyników, czyli porażki z Zagłębiem Lubin (0:3) i z Górnikiem Zabrze (0:1) doprowadziła do zwolnienia Jacka Magiery.

Puszcza Niepołomice pod wodzą Tomasza Tułacza w ostatnim czasie notuje wyniki w kratkę. Przed tygodniem zespół z Małopolski pokonał Widzew Łódź (2:0) po bramkach Dawida Abramowicza i Michaila Kosidisa. Wcześniej zaś ulegli Stali Mielec (0:2). Na początku obecnego miesiąca odnieśli sensacyjne zwycięstwo nad Lechem Poznań.

Śląsk – Puszcza: historia

W poprzednim sezonie miało miejsce pierwsze spotkanie w historii pomiędzy Śląskiem a Puszczą. Podopieczni Tomasza Tułacza, którzy swoje domowe mecze rozgrywają na stadionie Cracovii, przegrali u siebie z wrocławianami (1:3). Natomiast w rewanżu, rozegranym w marcu na Dolnym Śląsku, kibice nie doczekali się goli, a spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Śląsk – Puszcza: kursy bukmacherskie

Kursy bukmachera STS wskazują, że faworytem meczu jest Śląsk Wrocław. Jeżeli uważasz, że gospodarze wygrają, to taki kurs wynosi około 1.75. Z kolei triumf Puszczy Niepołomice został wyceniony na poziomie mniej więcej 4.40. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Śląsk – Puszcza: kto wygra?

Śląsk – Puszcza: przewidywane składy

Michał Hetel nie będzie mógł skorzystać z Petera Pokorny’ego. Słowacki piłkarz w poprzednim meczu obejrzał czwarty żółty kartonik w sezonie. Z kolei Tomasz Tułacz musi znaleźć zastępstwo dla Jakuba Serafina, który również jest zawieszony za nadmiar żółtych kartek.

Śląsk – Puszcza: transmisja meczu

Śląsk Wrocław podejmie Puszczę Niepołomice w sobotę (30 listopada) o godzinie 14:45. Spotkanie obejrzysz na antenie Canal+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów PKO Ekstraklasy, ale także do spotkań między innymi Ligi Mistrzów. Cena pakietu wynosi 59 zł miesięcznie z okazji Black Week.

