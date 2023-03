fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Skra – Wisła, typy i przewidywania

Wisła Kraków poczyniła zimą kilka ciekawych transferów, aby poprawić sytuację w tabeli po nieudanej rundzie jesiennej i ostatecznie włączyć się do walki o awans do Ekstraklasy. Białą Gwiazdą zasiliło pięciu hiszpańskich zawodników, a także Igor Sapała oraz James Igbekeme. Po nowych nabytkach widać było sporą jakość już od pierwszych występów. Ekipa Radosława Sobolewskiego na wiosnę spisuje się bardzo dobrze i wygrywa mecz za meczem. Co więcej – dominuje swoich rywali, którzy od pierwszych minut są nastawieni na defensywę. W piątek Wisła Kraków spróbuje podtrzymać zwycięską passę. Zmierzy się na wyjeździe ze Skrą Częstochowa, która ma za sobą dwie kolejne wygrane. Nie spodziewamy się natomiast, aby gospodarze najbliższego starcia byli w stanie zagrozić faworyzowanej Wiśle. Nasz typ – wygrana Wisły Kraków.

Skra – Wisła, sytuacja kadrowa

W najbliższym meczu Wisły Kraków nie zagrają kontuzjowani Konrada Gruszkowskiego, Igora Sapały i Patryka Plewki. Kamil Broda wrócił już do treningów, lecz nie będzie rozpatrywany w kontekście piątkowego spotkania. Wciąż trwa rehabilitacja Jakuba Błaszczykowskiego i Zdenka Ondraszka, którzy niebawem powinni pojawić się na boisku.

Skra – Wisła, ostatnie wyniki

Skra fatalnie weszła w rundę wiosenną, przegrywając trzy kolejne spotkania. Lepsi od częstochowian okazali się Chojniczanka Chojnice (0-2), ŁKS Łódź (1-2) i Bruk-Bet Termalica Nieciecza (0-1). Później zespół trenera Dziołka się przełamał i zanotował dwa zwycięstwa. Skra ma na swoim koncie skromne wygrane z Podbeskidziem (1-0) i Zagłębiem Sosnowiec (1-0).

Wisła Kraków wygrała wiosną wszystkie pięć rozegranych spotkań. Na inaugurację rozprawiła się z Resovią Rzeszów (2-0), a później ograła także Arkę Gdynia (3-1), Odrę Opole (2-1), GKS Katowice (3-1) oraz GKS Tychy (2-1). Biała Gwiazda znacząco poprawiła dorobek z rundy jesiennej i wskoczyła do strefy barażowej.

Skra – Wisła, historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą dotychczas zaledwie raz. W 7. kolejce obecnego sezonu 1 Ligi Wisła Kraków wygrała na własnym terenie aż 3-0. Bramki dla Białej Gwiazdy strzelili Luis Fernandez, Mateusz Młyński i Konrad Gruszkowski. Skra będzie więc miała okazję na premierową zdobycz punktową w rywalizacji z Wisłą.

Skra – Wisła, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Wisła Kraków. Kurs na zwycięstwo gości waha się między 1,72 a 1,75. W przypadku wygranej Skry Częstochowa jest to nawet aż 5,0. Przy okazji tego meczu zapraszamy do skorzystania z promocji, jaką przygotował bukmacher Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy, że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Skra – Wisła, przewidywane składy

Skra:

Wisła: Biegański, Jaroch, Łasicki, Moltenis, Junca, Igbekeme, Basha, Mula, Fernandez, Villar, Rodado

Skra – Wisła, transmisja meczu

Piątkowy mecz Skry Częstochowa z Wisłą Kraków rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjną transmisję z tego wydarzenia można śledzić na kanale Polsat Sport Extra.