Sevilla – Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (26.05.2024)

Sevilla – Barcelona, typy i przewidywania

W 38. kolejce La Liga dojdzie do spotkania Sevilli z FC Barceloną. Gospodarze spotkania przed ostatnim meczem sezonu zajmują 13. miejsce w tabeli, ale jeśli przegrają, to mogą spaść nawet o trzy lokaty w dół. Z kolei Blaugrana jest już pewna wicemistrzostwa Hiszpanii.

Moim zdaniem może to być spotkanie, w którym padnie nawet kilka bramek, a to ze względu na brak presji. Według mnie odpowiednim typem będzie obstawienie zdarzenia, że obie drużyny trafią do siatki.

Sevilla – Barcelona, ostatnie wyniki

Sevilla ma za sobą serię niezbyt dobrych meczów, bo zanotowała trzy porażki z rzędu. Z kolei Barcelona w tym samym czasie zaliczyła same zwycięstwa. Nie zmienia to faktu, że obie ekipy będą chciały się pokazać z jak najlepszej strony na zakończenie rozgrywek.

Sevilla – Barcelona, historia

W pierwszym meczu w tym sezonie Barcelona wygrała z Sevillą 1:0. Natomiast bilans pięciu poprzednich spotkań to trzy wygrane Dumy Katalonii oraz dwa remisy.

Sevilla – Barcelona, kursy bukmacherskie

FC Barcelona to oczywisty faworyt niedzielnego meczu w oczach bukmacherów. Kurs na zwycięstwo gości wynosi najczęściej 1.82. W przypadku ewentualnej wygranej Sevilli jest to nawet 4.00. Kurs na remis waha się natomiast między 3.95 a 4.15. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS z kodem bonusowy, GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Sevilla – Barcelona, przewidywane składy

Sevilla FC FC Barcelona Xavi Hernandez Sevilla FC 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi 1 Marko Dmitrovic 8 Joan Jordán 10 Alejo Veliz 12 Mariano Diaz 14 Tanguy Nianzou Kouassi 19 Marcos Acuna 23 Marcos Teixeira Marcão 28 Manu Bueno 31 Alberto Flores 46 Hannibal Mejbri 4 Ronald Araujo 7 Ferrán Torres 13 Iñaki Peña 14 João Félix 17 Marcos Alonso 18 Oriol Romeu 19 Vitor Roque 20 Sergi Roberto 22 Ilkay Gündogan 31 Diego Kochen 39 Héctor Fort

Sevilla – Barcelona, kto wygra?

Sevilla – Barcelona, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Sevilli z Barceloną rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisję z tego meczu będzie można śledzić na kanale CANAL+ Sport 2. Oprócz tego widowisko jest do obejrzenia w internecie za pośrednictwem usługi Canal+ Online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium za 74 zł/mies.

