Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Sassuolo – Juventus: typy i kursy na mecz Serie A. Walka o pierwsze miejsce w ostatnich kolejkach wygląda pasjonująco. AC Milan, Napoli i Juventus tracą niewiele do znajdującego się na czele tabeli Interu. Nerazzurri w ostatniej kolejce wykorzystali kryzys Milanu i wskoczyli na fotel lidera. Do zakończenia sezonu zostały jedynie pięć kolejek, tak więc końcowy układ tabeli może się jeszcze mocno zmienić.

Stadio Mapei – Citta del Tricolore Serie A Sassuolo Juventus FC 4.30 3.95 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2022 09:33 .

Sassuolo – Juventus, typy i przewidywania

Sassuolo jest drużyną wyjątkowo nieprzewidywalną. Czarno-zieloni przeplatają znakomite występy bardzo słabymi, jak choćby w ostatniej kolejce przeciwko Cagliari. Na pewno nie można odmówić im jakości w ofensywie. Większą liczbą strzelonych goli mogą pochwalić się jedynie Inter Mediolan, Lazio Rzym i Napoli, czyli drużyny z absolutnego topu. Ogromna w tym zasługa Dominica Berardiego, który jak na lidera przystało, rozgrywa kolejny znakomity sezon. Włoch ma na koncie już 14 bramek i 14 asyst we wszystkich rozgrywkach i jest najskuteczniejszym zawodnikiem w drużynie.

Podopieczni Massimiliano Allegriego nie zrezygnowali jeszcze z walki o mistrzostwo Włoch, ale odrobienie 9 punktów straty do Interu Mediolan na tym etapie może nie być już możliwe. Juventus prezentuje się w ostatnich tygodniach na tyle dobrze, że walka o podium zdecydowanie jest w ich zasięgu. Znakomicie do drużyny wpasował się Dusan Vlahovic. Bramki Serba zapewniły już ważne punkty w meczach z Bolonią, Cagliari, czy Empoli. Poza nim Juve może liczyć także na Wojtka Szczęsnego, którego parady w wielu momentach okazały się bezcenne. Zwłaszcza, że defensywa Starej Damy w tym sezonie prezentuje się zdecydowanie najgorzej od lat. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Superbet 1.65 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź Superbet

Sassuolo – Juventus, sytuacja kadrowa

Podobnie jak w innych meczach na przestrzeni tego sezonu, Massimiliano Allegri musi zmagać się z problemami kadrowymi przed starciem z Sassuolo. Z powodu kontuzji nie zagrają Ake, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli i McKennie. Niepewny jest także występ Arthura, który narzekał na problemy z kostkę.

Duży problem może mieć trener Allesio Dionisi. Kontuzjowanych jest wielu istotnych piłkarzy Sassuolo, na czele z Domenico Berardim. Oprócz Włocha niezdolni do gry są: Pedro Obiang, Romagna, Satalino i Harraoui.

Sassuolo – Juventus, ostatnie wyniki

Bilans gospodarzy nie prezentuje się tak okazale, jak jeszcze kilka tygodni temu. Sassuolo na ostatnie pięć meczów wygrało dwa, tyle samo przegrało i raz zremisowało. Wyjątkowo bolesna była porażka w ostatniej kolejce z Cagliari, które walczy o utrzymanie. Odczuwalny był wówczas brak Domenico Berardiego.

Juventus w ostatnich tygodniach przegrał tylko jedno spotkanie – przeciwko Interowi Mediolan. Poza tym piłkarzom Allegriego udało się wygrać z Salernitaną, Cagliari i Fiorentin, a także zremisować z Bolonią. Rezultaty te pozwalają wciąż mieć nadzieję na walkę o podium Serie A.

Sassuolo – Juventus, historia

Mecze tych dwóch drużyn od wielu lat generują ogromne emocje. Częściej wygrywał Juventus, ale Sassuolo wielokrotnie pokazywało się z dobrej strony i stawiało wyżej notowanym rywalom. Bilans ostatnich pięciu meczów wygląda następująco: Trzy wygrane Starej Damy, jedno zwycięstwo Sassuolo i jeden remis, co ciekawe 3:3 w 2020 roku w ramach 33 kolejki ligowej.

Sassuolo – Juventus, kursy bukmacherskie

Liczne absencje w zespole gospodarzy sprawiły, że dużo większe szanse bukmacherzy dają w tym meczu Juventusowi. Kurs na wygraną gości wynosi ok. 1.80. Stawiając na Sassuolo możemy spodziewać się kursów rzędu 4.25. Remis wyceniany jest na ok. 4.00. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Sassuolo – Juventus, przewidywane składy

Sassuolo: Consigli – Toljan, Chiriches, Ferrari, Kiriakopoulos – Lopes, Frattesi, Defrel, Raspadori, Traore – Scamacca

Juventus: Szczęsny – Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro – Rabiot, Zakaria, Cuadrado, Dybala, Morata, Vlahovic

Sassuolo – Juventus, transmisja

Transmisja tego spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4. Mecz obejrzycie także w Internecie na stronach bukmacherów: Betclic, Fortuna i STS. Początek o godzinie 20:45.