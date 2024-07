fot. PressFocus Na zdjęciu: Miłosz Kozak

Ruch – Znicz, typy bukmacherskie

Ruch Chorzów ma ambitny plan związany z sezonem 2024/2025, chcąc jak najszybciej wrócić do elity. 14-krotny mistrz Polski od zwycięstwa zaczął rywalizację w Betclic 1 Lidze. Niemniej styl to nie było jeszcze to, czego oczekuje po swoich graczach trener Janusz Niedźwiedź, o czym sam zainteresowany mówił po zakończeniu pierwszego spotkania. Duże zmiany nastąpiły latem także w Zniczu Pruszków, gdzie szkoleniowcem nie jest już Mariusz Misiura. Zastąpił go Grzegorz Szoka, mający nadzieję, że z takimi graczami jak Bartosz Kłebaniuk czy Radosław Majewski stworzy drużynę zdolną do utrzymania ligowego bytu. Ciekawe jest natomiast przed startem zawodów to, że Niebiescy remisowali do przerwy w pięciu z siedmiu ostatnich spotkań w roli gospodarza. Można zatem rozważyć takie rozwiązanie na niedzielę. Mój typ: remis do przerwy.

Ruch – Znicz, ostatnie wyniki

Zespół Janusz Niedźwiedzia zaczął ligowe zmagania od wygranej w Polu z miejscową Odrą. Zwycięstwo chorzowianom zapewniły bramki Somy Novothny’ego oraz Daniela Szczepana. Ruch jednocześnie pokazał, że można dobrze ruszyć w lidze, mimo że w trakcie okresu przygotowawczego notowało się same porażki, w tym także z Rekordem Bielsko-Biała w próbie generalnej (0:3).

Ekipa z Pruszkowa ma natomiast za sobą cenne zwycięstwo nad Polonią Warszawa (1:0). Tym samym Znicz pokazał, że wysoka wygrana przed startem rozgrywek w sparingu z Motorem Lublin (3:0) nie była dziełem przypadku. Ostatnio pruszkowianie zremisowali natomiast z Hapoelem Tel Aviv (2:2) w jednym ze spotkań kontrolnych.

Ruch – Znicz, sytuacja kadrowa

Obie drużyny przystąpią do niedzielnej batalii w optymalnym zestawieniu. W szeregach gospodarzy dużo może zależeć między innymi od takich graczy jak Denis Ventura, Mateusz Chmarek czy Soma Novothny. Z kolei u gości warto zwrócić uwagę na takich graczy jak: Radosław Majewski czy Patryk Plewka.

Ruch – Znicz, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Ruchu kształtuje się w wysokości 1.69. Remis wyceniono na 3.80. Z kolei opcja na wygraną Znicza została oszacowana na 4.70. Przy okazji meczu Ruch – Znicz można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Ruch – Znicz, typ kibiców

Ruch – Znicz, przewidywane składy

Ruch: Szymański – Góra, Sz. Szymański, Sadlok, Konczkowski, Starzyński, Ventura, Moneta, Chmarek, Novothny, Kozak

Znicz: Misztal – Okhronchuk, Wiech, Koprowski, Moskwik, Plewka, Nowak, Sokół, Tabara, Majewski, Ciepiela.

Ruch – Znicz, transmisja meczu

Ostatnie sobotnie spotkanie w ramach drugiej kolejki Betclic 1 Ligi będzie można zobaczyć w internecie. Dostęp do transmisji będzie dostępny na antenie TVP Sport od godziny 17:00. Za pośrednictwem internetu mecz można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest łatwe – należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki. Ponadto transmisja dostępna będzie na internetowej stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

