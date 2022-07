Ruch Chorzów – Znicz Pruszków: typy, kursy, zapowiedź (26.07.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków to mecz rundy wstępnej Fortuna Pucharu Polski. Niebiescy przystąpią do tej potyczki w roli faworyta. Niemniej Igor Lewczuk i spółka mają zamiar pokrzyżować plany podopiecznym Jarosława Skrobacza. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Puchar Polski Ruch Chorzów Znicz Pruszków 1.60 4.15 5.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lipca 2022 14:51 .

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków, typy i przewidywania

Ruch Chorzów w jest w trakcie odbudowany nie tylko organizacyjnej, ale również sportowej. Tego lata szeregi Niebieskich wzmocniło 11 nowych zawodników. Po dwóch meczach trudno oceniać potencjał chorzowian, ale jasne jest, że to gra, którą chce się oglądać. Nie jest to na pewno styl gry oparty na parkowaniu autobusu pod własną bramką. Znicz ma natomiast za sobą dwa mecze, po których postawa we wtorkowym starciu wydaje się ogromną niewiadomą. Spodziewamy się w każdym razie goli. Biorąc pod uwagę wcześniejsze obserwacje, liczymy na minimy dwa trafienia. Nasz typ: powyżej 1,5 bramki – TAK.

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków, sytuacja kadrowa

Gospodarze na pewno będą osłabieni brakiem Maciej Sadloka, który jednak już zaczął treningi z piłką. Z gry będzie też wyłączony Remigiusz Szywacz, mający kłopoty z Achillesem. W kontekście ekipy z Pruszkowa nie mamy informacji na temat ewentualnych osłabień.

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków, ostatnie wyniki

Ruch Chorzów rozegra we wtorkowy wieczór trzeci oficjalny mecz w tym sezonie. Jak na razie Niebiescy nie zaznali smaku porażki. Zremisowali ze SKRĄ Częstochowa (0:0) i pokonali ostatnio Chrobry Głogów (2:0).

Chorzowianie ostatnie spotkanie w Pucharze Polski rozegrali we wrześniu 2019 roku, gdy ulegli po serii rzutów karnych Stomilowi Olsztyn. Wcześniej pokonali z kolei SKRĘ Częstochowa (2:1).

Znicz Pruszków ma natomiast za sobą cenną wygraną w II Lidze z Radunią Stężyca (3:1). Inauguracja dla teamu, w którym pierwsze kroki stawiał Robert Lewandowski, była jednak gorsza, bo wówczas miała miejsce wysoka porażka z Siarką Tarnobrzeg (0:4).

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków, historia

Ruch w poprzednim sezonie dwukrotnie miał okazję rywalizować ze Zniczem. Ogólnie bilans dla Niebieskich nie jest korzystny, bo na swoim stadionie chorzowianie zremisowali 0:0. Tymczasem w Pruszkowie ponieśli porażkę (0:2) po golach Mariusza Gabrycha i samobójczym trafieniu Filipa Nawrockiego.

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków, typy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów bukmacherskich faworytem potyczki na stadionie przy ulicy Cichej są gospodarze. STS zakłady bukmacherskie ustalił, że kurs na wiktorię Ruchu wynosi 1,57. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków, transmisja meczu

Starcie Ruchu ze Zniczem nie będzie emitowane w żadnej polskiej telewizji. Mecz nie będzie także dostępny na żadnej platformie streamingowej. Rywalizacja zacznie się o 19:20. Dopiero od kolejnej fazy rozgrywek stacje Polsatu transmitują spotkania Fortuna Pucharu Polski.

