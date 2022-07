Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice: typy, kursy, zapowiedź (30.07.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów po powrocie na zaplecze PKO Ekstraklasy na starcie prezentuje się bardzo dobrze. W ligowych zmaganiach Niebiescy zanotowali jak na razie remis i zwycięstwo, a do sobotniej potyczki z Puszczą Niepołomice podopieczni Jarosława Skrobacza podejdą po wygranym boju w Fortuna Pucharze Polski. Ekipa Tomasza Tułacza może jednak zawiesić wysoko poprzeczkę 14-krotnych mistrzom Polski, będąc po dwóch ligowych bojach liderem rozgrywek. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, typy i przewidywania

Ruch Chorzów w ostatnim czasie rozpieszcza swoich kibiców. Niebiescy w starciu ze SKRĄ Częstochowa co prawda bezbramkowo zremisowali, ale wypracowali sobie grubo ponad 20 sytuacji strzeleckich. Do dzisiaj nie wiadomo jakim cudem drużyna Jakuba Dziółki nie schodziła z placu gry na tarczy. Pierwsze ligowe zwycięstwo w Fortuna 1 Lidze po awansie ekipa z Chorzowa zanotowała natomiast w Głogowie, pokonując chrobrego (2:0). Tymczasem kilkadziesiąt godzin później Niebiescy w takim samym stosunku goli pokonali Znicz Pruszków w Fortuna pucharze Polski.

Puszcza Niepołomice to natomiast ekipa, która w inauguracyjnej kolejce na zapleczu PKO Ekstraklasy pokonała Górnik Łęczna (1:0). Z kolei w drugiej serii gier team Tomasza Tułacza okazał się lepszy od Stali Rzeszów (2:1). W związku z tym w sobotni wieczór dojdzie do potyczki lidera rozgrywek z trzecią drużyną w tabeli. Biorąc pod uwagę to, jak chorzowianie prezentują się w ostatnim czasie, spodziewamy się wiktorii gospodarzy. Nasz typ: wygrana Ruchu.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do potyczki bez dwóch zawodników. Ruch będzie musiał radzić sobie bez Macieja Sadloka i Remigiusza Szywacza. Puszcza przystąpi do potyczki z Niebieskimi bez osłabień.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, ostatnie wyniki

Ruch Chorzów ma za sobą dwa zwycięstwa z rzędu. Niebiescy w pokonanym polu pozostawili Chrobry Głogów i Znicz Pruszków. W ligowych zmaganiach Pomarańczowi przegrali różnicą dwóch goli. Tymczasem drużyna z eWinner 2 Ligi przegrała ostatnio w Fortuna Pucharze Polski.

Puszcza to z kolei drużyna, która niespodziewanie dla wielu po dwóch ligowych kolejkach w Fortuna 1 Lidze jest jedyną ekipą z kompletem punktów. Na wyjeździe w 10 ostatnich meczach ligowych niepołomiczanie wygrali tylko dwa razy, notując też siedem porażek i jeden remis.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, historia

Po raz ostatni obie ekipy zagrały ze sobą tydzień przed startem sezonu w sparingu. Wówczas górą byli piłkarze Ruchu, wygrywając 1:0. Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach między obiema ekipami dwa razy górą byli Niebiescy i tyle samo zwycięstw zaliczyła Puszcza.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, typy bukmacherskie

Bój na obiekcie przy Cichej w sobotni wieczór jest jednym z tych, w którym trudno wskazać faworyta, co sugerują kursy bukmacherskie. Według Fuksiarz zakłady bukmacherskie kurs na wiktorię Puszczy wynosi 2,90. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z cashbacku do 500 zł obrotu.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, przewidywane składy

Ruch: Bielecki – Kasolik, Szur, Nawrocki, Wójtowicz, Piątek, Sikora, Moneta, Janoszka, Swędrowski, Szczepan

Puszcza: Komar – Pęczek, Wojcinowicz, Sołowiej, Koj, Thiakane, Hajda, Serafin, Tomalski, Siemaszko, Klisiewicz.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, transmisja meczu

Konfrontacja z udziałem Ruchu i Puszczy będzie dostępna tylko online na platformie Polsat Box Go. Dzięki bukmacherowi Fuksiarz można skorzystać z super promocji, dzięki, której z pakietu sportowego na platformie streamingowej można korzystać przez 30 dni za darmo. Wystarczy tylko spełnić konkretne warunki. Przede wszystkim trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

