Ruch Chorzów – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (29.05.2022)

Ruch Chorzów – Motor Lublin to mecz, który kończy zmagania w eWinner 2 Lidze w sezonie 2021/2022. Stawką tego starcia będzie awans do Fortuna 1 Ligi. Niebiescy przystąpią do tej potyczki, chcąc zaliczyć kolejny awans rok po roku. Tymczasem ekipa z Lublina ma zamiar wrócić na drugi poziom rozgrywkowy w Polsce po 12 latach przerwy. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Ruch Chorzów – Motor Lublin, typy na mecz i przewidywania

Ruch Chorzów w maju ani razu nie schodził z placu gry na tarczy. Ogólnie w 2022 roku przegrał tylko raz w roli gospodarza, gdy uległ Raduni Stężyca (0:1). Do starcia z Motorem Lublin piłkarze Jarosława Skrobacza podejdą natomiast po wygranym po dogrywce boju z Radunią Steżyca (1:0) w półfinale barażu o awans do Fortuna 1 Ligi. Drużyna Marka Saganowskiego ma natomiast za sobą pewne zwycięstwo nad Wigrami Suwałki (4:0). Jak jednak przyznał trener ekipy Lublina po meczu, jego zespół przygotowywał się do tego starcia od dłuższego starcia, będąc pewnym, że będzie rywalizował w barażu z suwalczanami. W kontekście rywalizacji z Niebieskimi sytuacja wygląda nieco inaczej. Motor na wyjazdach w pięciu ostatnich spotkaniach poniósł aż trzy porażki. Zwykle jednak lublinianie podobnie jak chorzowianie strzelają gole, więc liczymy na to w niedzielne popołudnie. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Ruch Chorzów – Motor Lublin, sytuacja kadrowa

Obie ekipy przystąpią do potyczki w swoich optymalnych zestawieniach. O sile gospodarzy decydować będą między innymi tacy zawodnicy jak: Michał Mokrzycki, Łukasz Janoszka, czy Tomasz Foszmańczyk. W roli napastnika Niebieskich zobaczymy prawdopodobnie Daniela Szczepana. U gości warto zwrócić uwagę przede wszystkim na Michała Fidziukiewicza, który w 34 występach wpisał się na listę strzelców 19 razy.

Ruch Chorzów – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Ruch Chorzów to marka, która jest odbudowywana powolutku, ale skutecznie. Po trzech z rzędu spadkach Niebiescy w 2021 roku zaliczyli pierwszy awans z 3 Ligi do eWinner 2 Ligi. Nikt jednak w Chorzowie się tym nie zadowala. Chociaż w klubie założono, że awans do Fortuna 1 Ligi miał się odbyć w ciągu dwóch lat, to skoro pojawiła się szansa, aby zrobić to rok po roku, to nikt nie chce jej zmarnować.

Pod wodzą Seweryna Siemianowskiego, Marcina Stokłosa i Marka Godzińskiego praca w Ruchu przynosi efekty. Nie ma oczywiście luksusów. Na dodatek chorzowianie grają wciąż na archaicznym stadionie, ale przechodził on kilka razy lifting, dzięki któremu wszystko prezentuje się lepiej, niż jeszcze dwa, czy trzy lata temu.

… i nadeszła 118. minuta, w której wydarzyło się to ⤵️ Janoszka na głowę @Szczepek_1995 i MAMY FINAŁ! 💪 pic.twitter.com/HAq5WfoSut — Ruch Chorzów (@ruchchorzow1920) May 25, 2022

Niebiescy do niedzielnego starcia przystąpią, będąc bez przegranej od 27 kwietnia. Od tamtej pory Ruch zanotował cztery remisy i dwa zwycięstwa. Ostatnio o sile Niebieskich przekonały się zespoły Hutnika Kraków (0:1) oraz Raduni Stężyca (0:1).

Motor to natomiast team, który od momentu, gdy do klubu trafił nowy właściciel Zbigniew Jakubas, ma ambitne plany. Po to sprowadzony do Lublina w grudniu 2020 roku został Marek Saganowski. Jednocześnie przed Zółto-biało-niebieskimi rysuje się ciekawa przyszłość. Klub z Lublina może się też pochwalić piękną areną, mogącą pomieścić ponad 15 tysięcy widzów.

Po bardzo dobrym meczu pokonujemy @wigry_suwalki 4:0 ‼⚽ To był pokaz siły, determinacji i umiejętności naszych piłkarzy 💪



Zrobiliśmy pierwszy z dwóch najważniejszych kroków w barażach. Przed nami niedzielny finał z @ruchchorzow1920 🔥 Koniecznie bądźcie z nami 💛🤍💙 pic.twitter.com/ppyoe69Mwy — Motor Lublin (@MotorLublin) May 25, 2022

Motor ma za sobą cenną wiktorię nad Wigrami Suwałki (4:0). Lublinianie jednocześnie wrócili na zwycięski szlak po trzech meczach bez wygranej, w których zanotowali dwa remisy kolejno ze Stalą Rzeszów (1:1) i Radunią Stężyca (2:2). Tymczasem z Wisłą Puławy piłkarze Motoru przegrali (0:3).

Ruch Chorzów – Motor Lublin, historia

W trakcie rundy zasadniczej w roli gospodarza Ruch Chorzów zremisował 0:0. Z kolei na Arena Lublin miał miejsce wynik 2:1 dla Ruchu. Na listę strzelców wpisali się wówczas Tomasz Foszmańczyk i Łukasz Janoszka. Autorem jedynego trafienia dla Motoru był z kolei Michał Fidziukiewicz.

Ruch Chorzów – Motor Lublin, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Jarosława Skrobacza w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,40. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Ruch Chorzów – Motor Lublin, przewidywane składy

Ruch: Bielecki – Kasolik, Zubkow, Szywacz, Malec, Mokrzycki, Sikora, Wójtowicz, Janoszka, Foszmańczyk, Szczepan

Motor: Madejski – Wójcik, Zbiciak, Najemski, Rozmus, Król, Swędrowski, Kołbon, Sędzikowski, Ryczkowski, Fidziukiewicz.

Ruch Chorzów – Motor Lublin, transmisja meczu

Mecz Ruch – Motor będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie TVP Sport. Potyczka zacznie się w niedzielę o godzinie 17:00.

