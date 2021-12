AS Roma – Spezia Calcio: typy, kursy, zapowiedź (13.12.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Chris Smalling

Roma – Spezia: typy i kursy na mecz Serie A. Na zakończenie rywalizacji w 17. kolejce Serie A spotkaniu faworyzowana Roma podejmować będzie walcząca o utrzymanie drużynę Arkadiusza Recy. Wskazać faworyta w tym pojedynku nie jest trudno. W naszej zapowiedzi znajdziecie również informację o formie obu drużyn.



Roma – Spezia, typy i przewidywania

Pozycja w ligowej tabeli zdecydowanie stawia Romę w roli faworyta tego meczu. Nie zmieniają tego również dwa ostatnie potknięcia drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho. Podopieczni Portugalczyka nie mogą sobie pozwolić na kolejną stratę punktów i takiej nie przewidujemy w poniedziałkowy wieczór na Stadio Olimpico.

Stawiamy w tym meczu nie tylko na wygraną Romy, ale dorzucamy również zakład na powyżej 1,5 bramki. Przemawiają za tym nie tylko ostatnie wyjazdowe wyniki Spezii, ale także to jak wyglądały dwa ostatnie bezpośrednie pojedynki tych zespołów. Padło w nich łącznie 11 bramek. Nasz typ: wygrana Romy + powyżej 1,5 bramki

Typy na Roma – Spezia

Spezia przegrała pierwszą połowę w 6 z ostatnich 10 meczów wyjazdowych – prowadzenie Romy do przerwy – kurs 1.87 od STS

10 z ostatnich 15 meczów, w których grała Spezia, zakończyło się z mniej niż 3.5 golami – poniżej 3,5 bramki – kurs 1.61 od STS

W 9 z ostatnich 15 meczów, w których grała Spezia, obie drużyny strzeliły gola – BTTS – kurs 1.77 od STS

Roma – Spezia, ostatnie wyniki

Roma do poniedziałkowego spotkania przystąpi z zamiarem rehabilitacji za ostatnie dwie ligowe porażki.z rzędu. Drużyna Jose Mourinho najpierw niespodziewanie przegrała 0:1 z Bolonią, a przed tygodniem musiała również uznać wyższość Interu Mediolan (0:3). W środku tygodnia przypieczętowała natomiast awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy, pokonując 3:2 na wyjeździe CSKA Sofię.

Rywalem zespołu ze stolicy Włoch będzie drużyna, która w czterech ostatnich meczach zapisała na swoje konto tylko jeden punkt i plasuje się tuż nad strefą spadkową. Spezia po trzech kolejnych porażkach – 2:5 z Atalantą Bergamo, 0:1 z Bolonią i 0:2 z Interem Mediolan, w ostatniej kolejce zapisała na swoje konto jeden punkt, remisując u siebie 2:2 z Sassuolo.

Roma po swojej stronie będzie miał duży atut, w postaci własnego boiska. Spezia nie spisuje się bowiem najlepiej w tym sezonie w meczach wyjazdowych. Z ośmiu spotkań przegrała aż sześć i obecnie notuje serię pięciu kolejnych porażek.

Roma – ostatnie 5 meczów 09.12.2021 CSKA Sofia – Roma 2:3 (Liga Konferencji)

04.12.2021 Roma – Inter 0:3 (Serie A)

01.12.2021 Bologna – Roma 1:0 (Serie A)

28.11.2021 Roma – Torino 1:0 (Serie A)

25.11.2021 Roma – Zoria 4:0 (Liga Konferencji) Spezia – ostatnie 5 meczów 05.12.2021 Spezia – Sassuolo 2:2 (Serie A)

01.12.2021 Inter – Spezia 2:0 (Serie A)

28.11.2021 Spezia – Bologna 0:1 (Serie A)

20.11.2021 Atalanta – Spezia 5:2 (Serie A)

06.11.2021 Spezia – Torino 1:0 (Serie A)

Roma – Spezia, historia

Obie drużyny nie miały do tej pory zbyt wielu okazji do rywalizacji ze sobą. W lidze spotkały się dopiero dwukrotnie, w poprzednim sezonie. I nie brakowało w tych pojedynkach emocji. W pierwszym spotkaniu na Stadio Olimpico padło aż siedem bramek, a trzy punkty trafiły na konto Romy, która wygrała 4:3. W drugim meczu goli również nie zabrakło, ale tym razem obie drużyny musiały zadowolić się remisem 2:2 i podziałem punktów.

Spezia – Roma, spotkania bezpośrednie (H2H)

23.05.2021 Serie A Spezia 2:2 Roma 23.01.2021 Serie A Roma 4:3 Spezia 19.01.2021 Puchar Włoch Roma 0:3 Spezia (wo) 16.12.2015 Puchar Włoch Roma 2:4 Spezia

Roma – Spezia, kursy bukmacherów

Roma przystąpi do poniedziałkowego spotkania w roli faworyta. Wskazują na to również kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów. W STS zakłady bukmacherskie kurs na wygraną gospodarzy oscyluje wokół 1.40-1.42. Rejestrując się o tego bukmachera z kodem promocyjnym GOAL otrzymasz między innymi zakład bez ryzyka do 234 złotych.

Roma – Spezia, przewidywane składy

Roma do poniedziałkowego spotkania przystąpi bez kilku ważnych zawodników. Z powodu zawieszenia za kartki na murawie nie zobaczymy Gianluki Manciniego i Nicolo Zaniolo. Jose Mourinho nie ma również do swojej dyspozycji kontuzjowanych Carlesa Pereza, Stephana El Shaarawy’ego i Lorenzo Pellegriniego.

Sztab szkoleniowy Spezii nie ma większych problemów. Praktycznie jedynym nieobecnym będzie Leo Sena.

Roma: Patricio – Kumbulla, Smalling, Ibanez – Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina – Shomurodov, Abraham

Spezia: Provedel – Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni – Kovalenko, Sala, Maggiore – Verde, Nzola, Gyasi

Roma – Spezia, transmisja meczu

Poniedziałkowego spotkanie Serie A będzie oczywiście można obejrzeć na żywo w polskiej telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 20:45 będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Piotr Czachowski.

