AS Roma – Dynamo Kijów: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2024)

AS Roma - Dynamo Kijów: sprawdź typy oraz kursy na spotkanie 3. kolejki Ligi Europy. Włosi walczą o pierwsze zwycięstwo w europejskich pucharach w tym sezonie. Spotkanie odbędzie się już w czwartek (24 października) o godzinie 18:45.

AS Roma Dynamo Kijów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2024 18:01 .

AS Roma – Dynamo Kijów: typy bukmacherskie

AS Roma podejmie Dynamo Kijów w czwartek w ramach 3. kolejki Ligi Europy. Ani Włosi, ani Ukraińcy nie odnieśli jeszcze zwycięstwa w tegorocznej fazie grupowej. Rzymianie mają na swoim koncie zaledwie jeden punkt i zajmują odległe 27. miejsce w tabeli, co daleko odbiega od ich ambicji.

Dynamo Kijów, choć dominuje na krajowym podwórku jako lider ukraińskiej Premier Ligi, w europejskich pucharach wciąż pozostaje bez zdobyczy punktowej. Mecz na Stadio Olimpico będzie więc starciem dwóch drużyn, które muszą walczyć o przełamanie i podtrzymanie swoich nadziei na dalszy awans. Moim zdaniem trzy punkty trafią na konto drużyny prowadzonej przez Ivana Juricia. Mój typ: wygrana Romy.

AS Roma – Dynamo Kijów: ostatnie wyniki

AS Roma rozpoczęła zmagania w Lidze Europy od remisu z Athletikiem Bilbao (1:1). Włosi prowadzili przez większość meczu, dzięki bramce Artema Dovbyka, jednak Baskowie zdołali wyrównać dopiero w 85. minucie, odbierając Romie pełną pulę. W drugiej kolejce Giallorossi niespodziewanie ulegli Elfsborgowi (0:1) w Szwecji. Drużyna Ivana Juricia ma za sobą trudny okres. W ostatnich pięciu meczach we wszystkich rozgrywkach udało im się odnieść tylko jedno zwycięstwo, pokonując Venezię (2:1).

Tymczasem Dynamo doznało dwóch porażek w obecnej fazie ligowej. Wicemistrzowie Ukrainy, rozgrywający swoje domowe mecze na stadionie w Hamburgu, wyraźnie ulegli Lazio 0:3, nie mając wiele do powiedzenia w starciu z włoską drużyną. W drugiej kolejce podopieczni Ołeksandra Szowkowskiego również musieli uznać wyższość rywali, przegrywając z TSG Hoffenheim (0:2). W ukraińskiej lidze zespół naszych wschodnich sąsiadów prezentuje znakomitą formę, pozostając niepokonanym. Do tej pory kijowianie odnieśli 8 zwycięstw i zanotowali jeden remis.

AS Roma – Dynamo Kijów: historia

W XXI wieku obie drużyny spotkały się czterokrotnie, a wszystkie te pojedynki miały miejsce w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów. W sezonie 2004/05 Dynamo Kijów odniosło dwa zwycięstwa nad Romą, pokonując rzymian na własnym stadionie (2:0), a następnie triumfując (3:0) w meczu wyjazdowym. W sezonie 2007/08 Włosi z powodzeniem zrewanżowali się za wcześniejsze porażki. Na własnym stadionie w Rzymie pokonali Dynamo (2:0), a w rewanżu w stolicy Ukrainy triumfowali aż (4:1).

AS Roma – Dynamo Kijów: kursy bukmacherskie

Piłkarze Romy są faworytem czwartkowego starcia na Stadio Olimpico. Kurs na wygraną włoskiej drużyny wynosi około 1.52. Z kolei zwycięstwo Dynamo Kijów zostało wycenione na poziomie mniej więcej 6.20. Kurs na remis to około 4.50. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł,

AS Roma – Dynamo Kijów: kto wygra?

AS Roma – Dynamo Kijów: przewidywane składy

AS Roma – Dynamo Kijów: transmisja meczu

Czwartkowy mecz 3. kolejki fazy ligowej Ligi Europy pomiędzy Romą a Dynamem Kijów rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 4. Mecz można też śledzić w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go.

