PressFocus Na zdjęciu: ŁKS Łódź

Resovia Rzeszów – ŁKS Łódź: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Resovia Rzeszów jest w niezłej dyspozycji i spróbuje zdobyć kolejne punkty w starciu z ŁKS-em Łódź.

1. liga Resovia ŁKS Łódź 2.45 3.40 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2022 15:26 .

Resovia Rzeszów – ŁKS Łódź, typy i przewidywania

W 15. kolejce Fortuna 1 Ligi Resovia Rzeszów podejmie u siebie ŁKS Łódź. To spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem obie drużyny mają długie serie bez porażki. Na papierze to będący w czubie tabeli „Rycerze Wiosny” powinni być faworytem tego pojedynku, ale bukmacherzy mają odmienne zdanie i nieznacznie mniejszy kurs jest na gospodarzy.

ŁKS Łódź ostatnio jest królem remisów, więc dlaczego w Rzeszowie nie mielibyśmy być świadkami podziału punktów? Tym bardziej, że Resovia wygląda bardzo dobrze i na pewno postawi się bardziej utytułowanemu rywalowi. Nasz typ: remis.

Resovia Rzeszów – ŁKS Łódź, sytuacja kadrowa

W obu ekipach nie ma zbyt wielu kontuzji, jednak niepewny jest występ zmagających się z urazami Kowalczyka i Pirulo z ŁKS-u Łódź. Nikt nie będzie pauzował z powodu żółtych kartek.

Resovia Rzeszów – ŁKS Łódź, ostatnie wyniki

Resovia ma za sobą bardzo dobre tygodnie – z pięciu ostatnich meczów w lidze wygrała aż trzy i zanotowała dwa remisy. Co więcej, ekipa z Rzeszowa wyeliminowała faworyzowaną Cracovię z rozgrywek Pucharu Polski. Z kolei ŁKS w poprzedniej kolejce pokonał Sandecję Nowy Sącz (1:0), a wcześniej zaliczył cztery remisy z rzędu.

Resovia Rzeszów – ŁKS Łódź, historia

Na pięć ostatnich meczów pomiędzy tymi zespołami trzy zwyciężył ŁKS, a dwa razy z wygranej cieszyła się Resovia. Obydwie ekipy po raz ostatni spotkały się w czerwcu – wówczas w sparingu górą byli „Rycerze Wiosny”, którzy pokonali drużynę z województwa podkarpackiego wynikiem 1:0 po bramce Pirulo.

Resovia Rzeszów – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem niedzielnego meczu na Stadionie Miejskim w Rzeszowie są gospodarze. Kurs na wygraną Resovii wynosi mniej więcej 2.35, a typ na zwycięstwo gospodarzy to około 3.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.10. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Resovia Rzeszów – ŁKS Łódź, przewidywane składy

Resovia: Pindroch, Mikulec, Bondarenko, Hoogenhout, Adamski, Vieira, Bąk, Wasiluk, Mróz, Eizenchart, Górski

ŁKS: Bobek, Dankowski, Dąbrowski, Monsalve, Marciniak, Pirulo, Lorenc, Kort, Kowalczyk, Trąbka, Balongo

Resovia Rzeszów – ŁKS Łódź, transmisja meczu

Spotkanie nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. To starcie można obejrzeć jednak przez Internet w usłudze Polsat Box Go, do której dostęp teraz możecie uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony, a następnie wpłacając w ciągu 48 godzin depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz w ciągu 48 godzin od Fuksiarza dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Początek meczu w Rzeszowie w niedzielę 23 października o godzinie 15:00.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.