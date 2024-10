fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rekordu Bielsko-Biała

Rekord – SKRA, typy bukmacherskie

Rekord Bielsko-Biała i SKRA Częstochowa to ekipy, które dzisiaj skoncentrowane są na grze o ligowy byt. Obie ekipy w tabeli Betclic 2. Ligi dzieli różnica czterech oczek. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że częstochowianie przystąpili do rozgrywek z siedmioma odjętymi punktami. Do niedzielnej potyczki bielszczanie podejdą po dwóch z rzędu porażkach. Z kolei SKRA wróciła na zwycięskie tory w poprzedniej kolejce. W czterech ostatnich starciach między obiema ekipami za każdym razem miał miejsce podział punktów, więc nie można wykluczyć, że podobnie będzie w niedzielne popołudnie. Mój typ: remis.

Lukasz Betclic 3.65 Remis Więcej kursów

Rekord – SKRA, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Rekordu 0% wygraną SKRY 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Rekordu

wygraną SKRY

remisem

Rekord – SKRA, ostatnie wyniki

Bielszczanie przystąpią do potyczki, mając jak na razie 12 punktów na swoim koncie. Rekord po wygranych przekonująco derbach z Podbeskidziem (3:0) jakby osiadł na laurach. Następstwem stały się dwie porażki. Bielszczanie ulegli kolejno: GKS-owi Jastrzębie (0:2) i Świtowi Szczecin (2:3). W roli gospodarza Rekord w sześciu ostatnich meczach zaliczył pięć porażek i remis.

Z kolei ekipa z Częstochowy może cieszyć swoją postawą. Mimo że rzutem na taśmę uzupełniła stawkę w Betclic 2. Lidze, to potrafi się odnaleźć w takiej rzeczywistość. Zastąpiła w rozgrywkach Radunię Stężyca, która się z nich wycofała. W ostatnich pięciu meczach SKRA zaliczyła dwa zwycięstwa i trzy porażki. Pokonała między innymi Olimpię Grudziądz (2:1). W roli gościa zanotowała natomiast cztery z rzędu przegrane mecze.

Rekord – SKRA, na tych graczy warto zwrócić uwagę

Gospodarze przystąpią do potyczki osłabieni brakiem takich graczy jak: Michał Śliwka czy Tomasz Walaszek. Zawodnicy będą pauzować z powodu nadmiaru żółtych kartek. W każdym razie najważniejszym zawodnikiem, na którego trzeba zwrócić uwagę, jest Daniel Świderski. 29-latek w tej kampanii wystąpił w 14 meczach i zdobył w nich 11 bramek, a także zaliczył dwie asysty. W ekipie z Częstochowy nie będą mogli zagrać kapitan Piotr Nocoń i Kamil Sobczak. Przyczyny absencji identyczne jak w przypadku graczy Rekordu. Z wyróżniających zawodników nie wypada nie wspomnieć o Maksymilianie Stangrecie, który na wypożyczeniu z GKS-u Tychy strzelił jak na razie cztery gole dla SKRY i zanotował dwa kluczowe podania.

Rekord – SKRA, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na wygraną mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Rekordu kształtuje się w wysokości 1.74. Remis wyceniono na 3.65. Z kolei opcje na ewentualne zwycięstwo SKRY oszacowano na 4.10. Przy okazji jednego z niedzielnych meczów warto przyjrzeć się ofercie Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Rekord Bielsko-Biała Skra Częstochowa 1.74 3.65 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2024 21:51 .

Rekord – SKRA, transmisja meczu

Rywalizacji z udziałem Rekordu Bielsko-Biała i SKRY Częstochowa nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji, ale transmisje będzie emitowana w internecie. Będzie to możliwe, dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport. Dostęp do streamu ze spotkania zapewni również usługa Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.