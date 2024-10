Rekord Bielsko-Biała – GKS Jastrzębie: typy, kursy, zapowiedź (12.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Klacza

Rekord Bielsko-Biała – GKS Jastrzębie: przewidywania

Pomimo reprezentacyjnej przerwy Betclic 2. liga gra w najlepsze. Jednym ze starć podczas 13. kolejki tych rozgrywek będzie potyczka pomiędzy zespołami Rekordu Bielsko-Biała a GKS-u Jastrzębie. W nieco lepszej sytuacji są gospodarze, którzy po bardzo trudnym początku sezonu odbili się w tabeli i zaliczają awans na kolejne miejsca w stawce. Z kolei w przypadku gości jest zupełnie inaczej, oni dużo lepiej zaczęli te rozgrywki, ale im dalej w las, tym było i jest gorzej. Trzy porażki z rzędu poskutkowały zmianą trenera i trudno spodziewać się znaczącej odmiany losów tego zespołu w tym meczu. Niemniej w mojej ocenie bezpiecznym wynikiem jest remis. Mój typ: remis w meczu Rekordu z GKS Jastrzębie.

Rekord Bielsko-Biała – GKS Jastrzębie: ostatnie wyniki

W nieco lepszej obecnie sytuacji jest zespół Rekordu Bielsko-Biała. Popularni Zieloni przed tygodniem wygrali swój mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała w gorących derbach miasta aż 3:0. Tym samym zajmują obecnie 12. miejsce w ligowej tabeli mając na swoim koncie 12 oczek. W sumie przyznać trzeba, że forma tego zespołu w ostatnich tygodniach jest bardzo dobra, bowiem w trzech kolejkach poprzedzających mecz z Jastrzębiem, zdobyli oni aż siedem punktów.

Jeśli chodzi zaś o ekipę GKS-u Jastrzębie, to oni w ostatnich meczach radzą sobie bardzo słabo i to też skutkowało zwolnieniem byłego już szkoleniowca. Zespół sobotnich gości ma na koncie dziewięć punktów w dwunastu meczach i zajmuje dopiero 15. miejsc w ligowej tabeli. To zdecydowanie zbyt mało patrząc na możliwości tego zespołu.

Rekord Bielsko-Biała – GKS Jastrzębie: historia

To pierwszy mecz w historii tych ekip w oficjalnym starciu na tym poziomie. Przed ponad siedmioma laty drużyny te spotkały się ostatni raz w rozgrywkach 3. ligi, gdzie przez kilka sezonów miały okazje ze sobą rywalizować.

Rekord Bielsko-Biała – GKS Jastrzębie: kto wygra?

Rekord Bielsko-Biała – GKS Jastrzębie: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic. Kursy na oba zespoły w tym starciu są mocno wyrównane, niemniej to Rekord jest delikatnym faworytem tego starcia, ale to głównie przez atut własnego boiska.

Rekord Bielsko-Biała Remis GKS Jastrzębie 2.44 3.25 2.70 2.44 3.25 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 października 2024 21:19 .

Rekord Bielsko-Biała – GKS Jastrzębie: transmisja

Mecz ten nie będzie transmitowany ani w telewizji, ani w internecie.

