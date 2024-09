Real Sociedad – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2024)

Magara Press SL/Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Sociedad – Real Madryt: przewidywania

Naszpikowany gwiazdami Real Madryt pojedzie na mecz z Realem Sociedad. To będzie więc jedno z najciekawszych spotkań tej, już piątej kolejki La Liga. Kto będzie faworytem tej rywalizacji? Trudno wskazać inny zespół niż Real Madryt, bowiem Królewscy w tym sezonie dysponują takim potencjałem, szczególnie w linii ofensywnej, że trudno wyobrażać sobie inny scenariusz niż mistrzostwo dla zespołu ze stolicy, a co za tym idzie wygranej w tym meczu. Gospodarze z kolei w tym sezonie radzą sobie przeciętnie, a nawet słabo. Do tej pory zespół, który w poprzednim sezonie był czołową drużyną ma na swoim koncie cztery punkty. Tak więc, mój typ na to spotkanie: Real Madryt wygra mecz.

Real Sociedad – Real Madryt: ostatnie wyniki

Real Madryt w tym sezonie nadal jest bez ligowej porażki. Królewscy jednak aż dwa razy z wyjazdowych starać przywozili remis. Najpierw na inaugurację sezonu podzielili się punktami z RCD Mallorcą 1:1. Później wygrali na własnym stadionie z Realem Valladoid, choć długo się męczyli. W 3. kolejce na Wyspach Kanaryjskich znów padł remis i znów 1:1. Ostatnim ligowym spotkaniem Królewskich była potyczka z Realem Betis 2:0.

Z kolei jeśli chodzi o zespól Realu Sociedad, to do tej pory radzą oni sobie dość przeciętnie. W czterech meczach tego sezonu La Liga zainkasowali oni tylko cztery punkty. Pokonali bowiem Espanyol oraz ostatnio zremisowali z Getafe 0:0. Wcześniej ulegali Deportivo Alaves i Realem Vallecano.

Real Sociedad – Real Madryt: historia

W poprzednim sezonie obie te ekipy mierzyły się ze sobą dwukrotnie. I oba razy lepszy okazywał się zespół Realu Madryt. W rundzie jesiennej Królewscy wygrali 2:1. Zaś w meczu na wiosnę było już tylko 1:0. Z kolei w poprzednim sezonie bilans jest dużo bardziej korzystniejszy dla graczy Realu Sociedad. W sumie zainkasowali oni aż cztery punkty w starciu z ekipą ze stolicy Hiszpanii.

Real Sociedad – Real Madryt: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł. Faworytem oczywiście jest zespół Realu Madryt. Kursy na ich zwycięstwo Królewskich to około 1.72. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.80. Zwycięstwo gospodarzy oscyluje w granicach 4.70.

Real Sociedad – Real Madryt: kto wygra?

Real Sociedad – Real Madryt: przewidywane składy

Real Sociedad – Real Madryt: transmisja

Ten mecz będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 1 oraz w usłudze Elevensports.pl. Początek rywalizacji w sobotę 14 września 2024 roku o godzinie 21:00.

