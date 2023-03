Pressfocus Na zdjęciu: Mikel Merino

Real Sociedad – AS Roma, typy i przewidywania

Roma znakomicie wykorzystała swoje szanse w pierwszym spotkaniu ⅛ finału Ligi Europy z Realem Sociedad i zasłużenie wygrała 2:0. Ekipa Jose Mourinho była stroną groźniejszą i przede wszystkim skuteczniejszą. Ustawienie Stephana El Shaarawy’ego na wahadle okazało się trafionym pomysłem Jose Mourinho. Wilki nieustannie stwarzały zagrożenie pod bramką rywala i dzięki temu są przed rewanżem dużo bliżej awansu. Nie przełożyły tej formy na ligowe podwórko, gdzie po szalonym meczu przegrały 3:4 z Sassuolo. Widać było, że zawodnicy skupieni są bardziej na dwumeczu z ekipą z Kraju Basków, aniżeli rywalizacją w Serie A.

Mocno rozczarował swoich kibiców Real Sociedad w pierwszym spotkaniu z AS Romą. Patrząc jednak szerzej na ostatnie wyniki, widać jak na dłoni, że zespół z Kraju Basków wpadł w dołek. Ekipa z San Sebastian nie wygrała żadnego z poprzednich pięciu spotkań. Ponadto, w tym czasie strzelił tylko dwie bramki. Trener Imoanol Alguacil jak najszybciej musi znaleźć rozwiązanie problemu. W przeciwnym razie obiecująco zapowiadający się sezon może okazać się stracony. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Real Sociedad – AS Roma, ostatnie wyniki

Fatalnie wygląda bilans ostatnich meczów Realu Sociedad. Piłkarze z San Sebastian przegrali ze słabiutką Valencią i z Romą w Lidze Europy, a starcia z Celtą Vigo, Cadiz i RCD Mallorcą zremisowali. Ofensywa wygląda fatalnie. Zaledwie dwie bramki w pięciu meczach mówią o tym aż za dobrze.

Roma przeplata dobre mecze słabymi, o czym świadczą, chociażby porażka z Cremonese 1:2, czy też z Sassuolo 3:4 na własnym stadionie. Z drugiej strony zwycięstwa, takie jak nad Salzburgiem, Juventusem i Realem Sociedad pozwalają przewidywać, że w Lidze Europy Wilki do samego końca będą walczyły o triumf.

Real Sociedad – AS Roma, sytuacja kadrowa

Od dłuższego czasu w Realu Sociedad kontuzjowani pozostają Artiz Elustondo, Umar Sadiqi Martin Merquelanz. Nie pomogą oni swojej drużynie również w czwartkowej rywalizacji. W przypadku Giallorossich również możemy mówić o kilku brakach. Na pewno z Romą nie zagra Ebrima Darboe. Oprócz reprezentanta Gambii z dolegliwościami zmagają się też Andrea Belotti, Diego Llorente, Lorenzo Pellegrini i Ola Solbakken.

Real Sociedad – AS Roma, historia

W poprzednik meczu między tymi zespołami Roma wyraźnie zdominowała rywala i okazała się stroną lepszą. Real Sociedad nie był w stanie znaleźć skutecznego sposobu na zagrożenie jej defensywie. Pytanie, czy sztab szkoleniowy hiszpańskiej drużyny wyciągnął z tej porażki wnioski i lepiej zaprezentuje się przed własną publicznością.

Real Sociedad – AS Roma, kursy bukmacherskie

Faworytem do zwycięstwa w rewanżu jest Real Sociedad. Roma natomiast jest dużo bliżej awansu. Kurs na gospodarzy wynosi w przybliżeniu 2.20. Typ na gości to ok. 3.60. Obie linie są dość wysokie. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy, że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Real Sociedad – AS Roma, kto wygra mecz

Real Sociedad – AS Roma, przewidywane składy

Real Sociedad – AS Roma, transmisja

Mecz Realu Sociedad z AS Romą, podobnie jak pozostałe spotkania Ligi Europy oglądać można jedynie na platformie streamingowej Viaplay. Tam też znajdziecie transmisję tego starcia. Początek już w czwartek 16 marca o godzinie 21:00. Spotkanie skomentują Dawid Król i Michał Borkowski.

