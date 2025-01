Real Madryt – UD Las Palmas: typy, kursy, zapowiedź (19.01.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt – UD Las Palmas, typy i przewidywania

Real Madryt jest faworytem w większości meczów. Nie inaczej będzie w spotkaniu 20. kolejki La Ligi. Inną kwestią jest to, czy mistrz Hiszpanii będzie potrafił sprostać presji i ograć ekipę z dolnej połowy tabeli. Las Palmas zatrzymało już Królewskich u siebie. Czemu zatem miałoby tego nie uczynić na wyjeździe? Bernabeu to bardzo trudny dla ekipy gości, którzy nie potrafią wygrać na tym obiekcie. Ostatnie dwie wizyty to porażka 0:2 i 0:3.

Las Palmas nie strzeliło gola na wyjeździe w dwóch ostatnich meczach. Wcześniej nie było jednak z tym problemów, co pokazał mecz wygrany mecz w Barcelonie. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Real Madryt – UD Las Palmas, sytuacja kadrowa

Carlo Ancelotti przyzwyczaił się już do tego, że stale nie ma do dyspozycji pełnej kadry. Kontuzjowani są Militão, Carvajal i Camavinga. Poza kadrą znaleźli się też zawieszeni Modric i Vinicius Jr.

Nieco mniej problemów z wystawieniem składu ma opiekun Las Palmas, czyli Diego Martinez. Niezdolnych do gry jest dwóch podopiecznych. Z urazami zmagają się Sinkgraven oraz Viti.

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek września 2025 Eder Militao Uraz więzadła krzyżowego Koniec grudnia 2025 Jacobo Ramon Uraz ścięgna Niepewny Gonzalo Garcia Uraz mięśnia Niepewny Daniel Ceballos Uraz kostki Początek lutego 2025 Jesus Vallejo Uraz mięśnia Koniec stycznia 2025 Aurelien Tchouameni Uraz głowy Niepewny Eduardo Camavinga Wirus Niepewny Lucas Vazquez yellow-cards Po 1 meczu Vinicius Junior red-card Po 2 meczach Luka Modric yellow-cards Po 1 meczu

Kontuzje Las Palmas Zawodnik Powrót Victor Álvarez Rozada Kontuzja kolana Początek lutego 2025 Jose Campana Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2025 Marvin Park Fizyczny dyskomfort Niepewny Dario Essugo Uraz uda Koniec stycznia 2025 Benito Ramírez Fizyczny dyskomfort Niepewny

Real Madryt – UD Las Palmas, ostatnie wyniki

Zawodnicy Carlo Ancelottiego uniknęli drugiej z rzędu porażki. Wcześniej otrzymali oni lekcję futbolu od Barcelony w przegranym 2:5 finale Superpucharu Hiszpanii. W Pucharze Króla Królewscy ograli Celtę Vigo 5:2, ale potrzebowali do tego dogrywki, ponieważ wypuścili dwubramkowe prowadzenie.

Szansy na triumf w krajowym pucharze nie ma już Las Palmas, które uległo grającemu ligę niżej Elche (0:4). Lepiej nie było w La Liga, gdzie Diego Martinez i spółka dali się pokonać Getafe 1:2.

Real Madryt – UD Las Palmas, historia

Las Palmas może być niewygodnym rywalem dla Realu Madryt, o czym przekonaliśmy się już w bieżącej kampanii. Mistrz Hiszpanii zmuszony był odrabiać jednobramkową stratę zaledwie po kilku minutach gry na Wyspach Kanaryjskich. Przyjezdni ze stolicy uniknęli porażki, ale zaledwie zremisowali 1:1.

Real Madryt – UD Las Palmas, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy próbują wrócić na fotel lidera tabeli La Liga. Kurs na wygraną Realu wynosi około 1.16. Z kolei typ na zwycięstwo Las Palmas to mniej więcej 15.00. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 8.25. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Madryt – UD Las Palmas, przewidywane składy

Real Madryt Carlo Ancelotti Las Palmas Diego Martinez Real Madryt Carlo Ancelotti 4-1-2-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-1-2-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Las Palmas Diego Martinez Rezerwowi 4 David Alaba 13 Andriy Lunin 16 Endrick 18 Jesus Vallejo 20 Fran García 31 Fran Gonzalez 21 Brahim Diaz 0 Sergio Viera Garcia 9 Marc Cardona 11 Benito Ramírez 13 Dinko Horkaš 14 Manuel Fuster 16 Oliver McBurnie 17 Jaime Mata 22 Daley Sinkgraven 23 Alex Munoz 24 Adnan Januzaj

Real Madryt – UD Las Palmas, kto wygra?

Real Madryt – UD Las Palmas, transmisja meczu

Mecz Real Madryt – Las Palmas w ramach 20. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i internecie. Pojedynek obejrzysz na kanałach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 4K Ultra HD. Ponadto mecz znajdziesz w serwisie streamingowym CANAL+ online i usłudze STS TV. Początek rywalizacji już w najbliższą niedzielę, 19 stycznia o godzinie 16:15. Spotkanie skomentują Piotr Laboga i Tomasz Ćwiąkała.

