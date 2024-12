Real Madryt – Sevilla: typy, kursy, zapowiedź (22.12.2024)

Real Madryt - Sevilla: typy i kursy na mecz La Liga. W niedzielę Carlo Ancelotti i spółka wrócą do rywalizacji w lidze. Przed nimi ostatnie starcie w 2024 roku. Sprawdź typy na mecz Real - Sevilla.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt Sevilla FC

Real – Sevilla: typy bukmacherskie

Komplet punktów dla Realu Madryt powinien być tylko formalnością. Analitycy uważają, że Królewscy bez problemów poradzą sobie z Sevillą, co odzwierciedla różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo. Natomiast, aby nieco podwyższyć kurs, proponuje typ, że obie drużyny strzelą bramkę. Biorąc pod mecze bezpośrednie w 6 z 7 ostatnich starć zarówno Real, jak i Sevilla trafiały do siatki. Ponadto obie drużyny są w dobrej formie, co powinno pozwolić na strzelenie minimum jednego gola przez każdą z ekip. Mój typ: obie drużyny strzelą gola.

Real – Sevilla: ostatnie wyniki

Carlo Ancelotti w ostatnim czasie może nieco odetchnąć, bowiem Real Madryt przegrał tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań. Królewscy stracili punkty z Athletic Bilbao, przegrywając (1:2). Niespodzianką był również remis z Vallecano (3:3). Natomiast pozostałe mecze zakończyły się wygraną Królewskich. Komplet punktów zdobyli w starciach z Atalantą (3:2) i Gironą (3:0). Ponadto wygrali Puchar Interkontynentalny pokonując w finale Pachucę (3:0).

Sevilla również ma powody do radości, bowiem na 12 możliwych punktów podopieczni Garcii Pimenty zdobyli 7 oczek. Na ich dorobek punktowy złożyły się zwycięstwa z Celtą Vigo (1:0) i Vallecano (1:0) oraz remis z Osasuną (1:1). Porażka przydarzyła się niestety w rywalizacji z Atletico Madryt, gdzie polegli (3:4). W międzyczasie wygrali w Pucharze Króla z niżej notowanym Olot (3:1).

Real – Sevilla: historia

Sevilla po raz ostatni wygrała z Realem Madryt w 2018 roku. Spotkanie na Ramon Sanchez Pizjuan w sezonie 2018/2019 zakończyło się triumfem gospodarzy (3:0). Od tego czasu w każdym z jedenastu spotkań Andaluzyjczycy nie byli w stanie pokonać Królewskich. Los Blancos odnieśli w tym czasie dziewięć zwycięstw i tylko dwukrotnie remisowali. W poprzednim sezonie Real najpierw zremisował z Sevilla na wyjeździe (1:1), a następnie wygrał u siebie (1:0).

Real – Sevilla: kursy bukmacherskie

Niekwestionowanym faworytem meczu Real Madryt – Sevilla będą podopieczni Carlo Ancelottiego. Kurs na zwycięstwo Los Blancos wynosi 1.30, zaś wygraną gości można dodać do kuponu z kursem 9.10. Z kolei zdarzenie, że starcie zakończy się remisem, oszacowano ze współczynnikiem 5.60.

Real Madryt Remis Sevilla FC 1.30 5.75 9.25

Real – Sevilla: kto wygra?

Real – Sevilla: przewidywane składy

Po stronie Realu Madryt na pewno nie wystąpi Vinicius Junior. Brazylijczyk będzie pauzował za nadmiar żółtych kartek. Ponadto kontuzjowani są David Alaba, Dani Carvajal i Eder Militao. Z kolei w obozie Sevilli trener Garcia Pimenta nie będzie mógł skorzystać z usług czterech zawodników. Do stolicy Hiszpanii nie polecieli Chidera Ejuke, Tanguy Nianzou, Adria Pedrosa i Djibril Sow.

Real Madryt Carlo Ancelotti Sevilla FC García Pimienta Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Sevilla FC García Pimienta Rezerwowi 10 Luka Modric 13 Andriy Lunin 16 Endrick 18 Jesús Vallejo 19 Daniel Ceballos 21 Brahim Díaz 27 Víctor Muñoz 34 Sergio Mestre 35 Raúl Asencio 39 Lorenzo Aguado 51 Youssef Enríquez 8 Pedro Ortiz 9 Kelechi Iheanacho 10 Suso 12 Albert Sambi Lokonga 13 Ørjan Nyland 15 Gonzalo Montiel 16 Jesus Navas 19 Valentín Barco 23 Marcos Teixeira Marcão 27 Stanis Idumbo Muzambo 28 Manu Bueno 29 Dario Benavides

Real – Sevilla: transmisja meczu

Spotkanie 18. kolejki La Liga pomiędzy Realem Madryt a Sevillą odbędzie się w niedzielę (22 grudnia) o godzinie 16:15. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport. Ponadto rywalizację można śledzić w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Wystarczy wykupić pakiet SuperSport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W abonamencie znajdują się również mecze Premier League, PKO BP Ekstraklasy oraz Ligi Mistrzów.

