Real Madryt – Espanyol, typy i przewidywania

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem do zwycięstwa jest Real Madryt, ale naszym zdaniem gości nie można w tym wypadku skreślać. Forma Królewskich oraz czekający ich rewanżowy pojedynek z Liverpoolem w Lidze Mistrzów jest szansą dla Espanyolu na sprawienie niespodzianki. My w tym meczu nie pokusimy się o wskazanie rozstrzygnięcia. Stawiamy na to, że padną bramki i to z obu stron. Nasz typ: BTTS

Real Madryt – Espanyol, sytuacja kadrowa

Trener Realu Madryt Carlo Ancelotti w sobotnie popołudnie na pewno nie będzie mógł skorzystać z usług trzech podstawowych obrońców. Na murawie ze względów zdrowotnych nie będą mogli pojawić się Antonio Ruediger, David Alaba i Ferland Mendy. Nie jest to jedyny problem dla włoskiego szkoleniowca, bowiem na przemęczenie narzeka Karim Benzema. Francuz może otrzymać szansę odpoczynku, aby był w pełni gotowy do rewanżowego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Liverpooolem.

W zespole Espanyolu po raz kolejny zabraknie Daniego Gomeza, Adrii Pedrosy i Keidiego Bare. Ponadto pod znakiem zapytania stoi wystep Briana Olivana.

Real Madryt – Espanyol, ostatnie wyniki

Real Madryt jeszcze niedawno mógł się pochwalić pięcioma kolejnymi zwycięstwami, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Teraz jednak ponownie notuje słabszy okres. W dwóch ostatnich ligowych meczach Królewscy zapisali na swoje konto tylko dwa punkty, remisując z Atletico Madryt (1:1) i Realem Betis (0:0). Po tych meczach drużyna Carlo Ancelottiego ma dziewięć punktów straty do prowadzącej Barcelony, z którą w międzyczasie przegrała 0:1 w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Króla.

Espanyol plasuje się obecnie na 13. miejscu w ligowej tabeli, w ostatnich tygodniach spisuje się ze zmiennym skutkiem. Niedawno wygrał dwa mecze z rzędu pozostawiając w pokonanym polu Elche (1:0) i Real Mallorca (2:1), ale dobrej formy nie potwierdził przed tygodniem, kiedy na wyjeździe musiał uznać wyższość Realu Valladolid (1:2).

Real Madryt – Espanyol, historia

W jesiennej konfrontacji obu zespołów trzy punkty trafiły na konto Realu Madryt, który wygrał w Barcelonie 3:1. Wygrana ta wcale nie przyszła jednak Królewskim łatwo, bowiem jeszcze do 88. minuty na tablicy wyników widniał rezultat 1:1. W końcówce meczu dwukrotnie do siatki Espanyolu trafił jednak Karim Benzema.

Real Madryt wygrał sześć z siedmiu ostatnich ligowych spotkań z najbliższym swoim rywalem. Espanyolowi wyżej notowanego rywala udało się zaskoczyć w październiku 2021 roku, kiedy wygrał przed własną publicznością 2:1.

Real Madryt – Espanyol, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy stawiają Real Madryt niemal w roli murowanego faworyta do zwycięstwa w sobotnim spotkaniu. Kursy na zwycięstwo gospodarzy nie przekraczają bowiem 1.30, co może być pewnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę liczbę wpadek jaką notują w ostatnim czasie Królewscy. Stawiając na gości warto rozważyć skorzystanie z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł, którzy otrzymasz rejestrując konto i podając STS kod promocyjny GOAL.

Real Madryt – Espanyol, kto wygra?

Real Madryt – Espanyol, przewidywane składy

Real Madryt – Espanyol, transmisja meczu

Sobotni mecz Real Madryt – Espanyol, który rozpocznie się o godzinie 14:00, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Eleven Sports 1

Transmisja za pośrednictwem internetu będzie dostępna między innymi w usłudze CANAL+ online, która cały czas jest dostępna w promocyjnej cenie. Rejestrujac konto za pośrednictwem naszej strony możesz zaoszczędzić 60 zł, bowiem za półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacisz tylko 354 zł, zamiast 414 zł w standardowej ofercie.

Spotkanie Real Madryt – Espanyol możesz obejrzeć także zupełnie za darmo w usłudze STS TV. Bezpłatna transmisja jest dostępna dla wszystkich klientów bukmachera. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

