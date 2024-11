Real Madryt – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt – Milan, typy bukmacherskie

Niezwykle ciekawie zapowiada się wtorkowe spotkanie na Santiago Bernabeu w Madrycie. Real będzie chciał zmazać plamę po wysokiej porażce w El Clasico, natomiast Rossoneri nie mogą sobie pozwolić na trzecią porażkę w tych rozgrywkach. Zdecydowanie więcej atutów po swojej stronie mają Królewscy i to oni są wyraźnym faworytem tego spotkania. Ja we wtorek nie spodziewam się jednak żadnej niespodzianki. Moim zdaniem piłkarze Realu wybiegną na murawę z ogromną determinację, a dokładając do tego indywidualne umiejętności, powinno to wystarczyć do odniesienia zwycięstwa. Mój typ: wygrana Realu Madryt

Real Madryt – Milan, ostatnie wyniki

Real Madryt nie miał w ostatni weekend okazji do rehabilitacji za wysoką porażkę 0:4 z Barceloną w El Clasico. Jego ligowe spotkanie z Valencią zostało przełożone ze względu na powódź jaka dotknęła Hiszpanię. Królewscy przed wtorkowym meczem mieli nieco więcej czasu na odpoczynek. Okazję do zmazania plamy będą mieli w starciu z Milanem.

Real po trzech kolejkach Ligi Mistrzów ma na koncie sześć punktów. Drużyna Carlo Ancelottiego pokonała 3:1 Stuttgart i 5:2 Borussię Dortmund, ale nie uniknęła również wpadki. Taką była wyjazdowa porażka 0:1 z Lille.

Rossoneri przed wtorkową potyczką znajdują się w nieciekawej sytuacji, bowiem mogą się pochwalić tylko trzema punktami na koncie. Milan w obecnej edycji Ligi Mistrzów musiał uznać wyższość Liverpoolu (1:3) i Bayeru Leverkusen (0:1). Jedyne zwycięstwo odniósł w starciu z Club Brugge (3:1). W ostatni weekend zespół z Mediolanu pokonał 1:0 w wyjazdowym ligowym meczu Monzę.

Real Madryt – Milan, historia

Dla obu zespołów będzie to siódmy pojedynek w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Bilans dotychczasowych spotkań jest remisowy, bowiem obie drużyny mają na swoim koncie po dwie wygrane, a dwa spotkania zakończyły się remisami. Do ostatniego takich pojedynków doszło jednak dawno temu, bowiem w 2010 roku.

Real Madryt – Milan, kursy bukmacherskie

Real Madryt jest uważany za wyraźnego faworyta wtorkowego spotkania, co widać również w kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów. Rozważając typ na wygraną Realu można liczyć na kurs w okolicy 1.45. Z kolei wygrana Milanu to kurs przekraczający 6.00.

Real Madryt – Milan, przewidywane składy

Real Madryt we wtorkowy wieczór będzie musiał sobie poradzić bez czterech zawodników – Davida Alaby, Thibaut Courtois, Daniela Carvajala i Rodrygo. Dobrą wiadomością dla Carlo Ancelottiego jest gotowość do gry Antonio Ruedigera, który niedawno zmagał się z urazem kolana.

W zespole Milanu ze względów zdrowotnych na pewno zabraknie Ismaela Bennacera, Matteo Gabbii, Alessandro Florenziego i Luki Jovicia. Gotowy do gry jest natomiast Tammy Abraham.

Real Madryt – Milan, typ kibiców

Real Madryt – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Real Madryt – AC Milan rozegrane zostanie we wtorek (5 listopada) o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie transmitowany na kanale CANAL+ Extra 1. Drogą internetową transmisja będzie dostępna w usłudze CANAL+ online. Miesięczny dostęp do pakietu Super Sport, pozwalającego na oglądanie wszystkich meczów Ligi Mistrzów, kosztuje 65 zł (w ofercie na rok). Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

