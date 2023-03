Real Betis - Real Madryt, typy na mecz 24. kolejki La Ligi. Królewscy chcą zrehabilitować się po nieudanym meczu z FC Barceloną w półfinale Pucharu Króla. W niedzielę zagrają na wyjeździe z Realem Betis. Podopieczni Carlo Ancelottiego muszą zdobyć trzy punkty, jeśli zależy im na dogonieniu Dumy Katalonii w ligowej tabeli. Początek spotkania o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Estadio Benito Villamarin LaLiga Real Betis Real Madryt 4.65 3.90 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2023 20:20 .

Betis – Real Madryt, typy i przewidywania

Real Madryt w ostatnim czasie znów gra w kratkę. Kilka dni temu FC Barcelona okazała się lepsza na Santiago Bernabeu i wygrała pierwszy mecz w ramach półfinału Pucharu Króla. Królewscy wciąż marzą o zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii, natomiast muszą przestać potykać się w rywalizacjach z niżej notowanymi drużynami. W niedzielę ekipa Carlo Ancelottiego zagra na wyjeździe z Betisem, który walczy o zakończenie sezonu na podium i awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W spotkaniach z udziałem zespołu z Kraju Basków na ogół pada wiele bramek, czego spodziewamy się również w 24. kolejce. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Powyżej 2,5 gola

Betis – Real Madryt, sytuacja kadrowa

W niedzielę Betis będzie musiał sobie radzić bez swojej gwiazdy. Nabil Fekir doznał poważnej kontuzji i wypadł z gry do końca sezonu. Nieobecni będą również Sergio Canales i Juan Cruz.

Real Madryt nie będzie mógł natomiast skorzystać z kontuzjowanych Ferlanda Mendy’ego i Davida Alaby, a także zawieszonego za nadmiar żółtych kartek Luki Modricia.

Betis – Real Madryt, ostatnie wyniki

Betis ma za sobą trzy kolejne ligowe zwycięstwa. Podopieczni Manuela Pellegriniego ograli Elche (3-2), Real Valladolid (2-1) i Almerię (3-2). Wcześniejsze mecze z Celtą Vigo (3-4) i FC Barceloną (1-2) zakończyły się porażkami.

Dla Realu Madryt ostatni tydzień był kompletnie nieudany. Królewscy skomplikowali sobie sytuację i przegrali w pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla z FC Barceloną 0-1. Nie zdołali również wygrać derbowego starcia z Atletico Madryt w lidze. Spotkanie na Santiagu Bernabeu zakończyło się podziałem punktów (1-1).

Betis – Real Madryt, historia

Na początku obecnego sezonu obie drużyny zagrały ze sobą w Madrycie. Przed własną publicznością lepszy okazał się Real, który wygrał 2-1 po trafieniach brazylijskiego duetu. Dla Betisu strzelił natomiast Sergio Canales.

Betis – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnej rywalizacji jest Real Madryt. Kurs na jego zwycięstwo wynosi najczęściej 1,75. W przypadku wygranej gospodarzy jest to nawet aż 4,65.

Betis – Real Madryt, przewidywane składy

Betis – Real Madryt, transmisja meczu

Niedzielny mecz 24. kolejki La Ligi rozpocznie się o godzinie 21. Rywalizację Betisu z Realem Madryt można śledzić na CANAL+ Sport. Spotkanie można również obejrzeć dzięki usłudze CANAL+ online.