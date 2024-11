RCD Mallorca – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (10.11.2024)

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

RCD Mallorca – Atletico Madryt: przewidywania

Jednym z niedzielnych meczy hiszpańskiej La Liga będzie potyczka pomiędzy RCD Mallorca, która na swoim stadionie podejmie zespół Atletico Madryt. Faworytem wydawać mogą się gracze ze stolicy Hiszpanii, ale trudno jednoznacznie stwierdzić, czy ten mecz wygrają, bowiem rywal jest dość groźny i w tym sezonie wielokrotnie pokazywali, że mają czym postraszyć. Mój typ na to spotkanie: Atletico Madryt wygra mecz.

RCD Mallorca – Atletico Madryt: ostatnie wyniki

Zespół Atletico Madryt wygrała trzy swoje ostatnie mecze i chce podtrzymać serię. W środku tygodnia pokonali oni zespół PSG na ich terenie 2:1 w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA. Poza tym w ostatniej ligowej kolejce okazali się lepsi od zespołu UD Las Palmas 2:0. Wcześniej odnieśli także zwycięstwo w Pucharze Hiszpanii. Ostatnia porażka zespołu ze stolciy Hiszpanii to mecz z Realem Betis.

Jeśli chodzi o ekipę RCD Mallorca, to oni są w dość przeciętnej formie. Raz wygrywają, raz przegrywają, a jeszcze innym razem remisują. W ostatniej kolejce przegrali oni z Deportivo Alabes 0:1. Poza tym wcześniej podziałem punktów zakończyło się starcie z Athletikiem Bilbao. Ostatnia wygrana to mecz z Rayo Vallecano 1:0.

RCD Mallorca – Atletico Madryt: historia

W poprzednim sezonie obie te ekipy rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Dwa razy padł w ich starciach wynik 1:0. Dwukrotnie także Atletico Madryt wygrywało. W sumie to zespół ze stolicy w historii częściej wygrywał, ale na ogół w ostatnich latach to także oni byli lepsi, choć w 2022 roku to ekipa RCD Mallorca dwukrotnie wygrała. Wtedy również dwa razy padała tylko jedna bramka. Tak więc warto pamiętać, że w tych starciach często padło mało bramek.

RCD Mallorca – Atletico Madryt: kto wygra?

RCD Mallorca – Atletico Madryt: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Zdecydowanym faworytem tego starcia jest zespół Atletico Madryt. Kurs na ich zwycięstwo wynosi mniej więcej 2.30. Remis z kolei wyceniany jest na około 3.00. Zwycięstwo gospodarzy to kurs nawet w wysokości 3.50.

RCD Mallorca – Atletico Madryt: transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 2. Poza tym także online na stronie elevensport.pl oraz w usłudze STS TV. Początek rywalizacji o godzinie 16:15 w niedzielę 10 listopada 2024 roku.

