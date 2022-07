Rapid – Lechia: typy, kursy, zapowiedź (21.07.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia kontynuuje eliminacje do Ligi Konferencji Europy. Skala trudności się zwiększa, ponieważ w drugiej rundzie na gdańszczan czeka Rapid Wiedeń. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią tego spotkania.

Allianz Stadion Liga Konferencji Europy, kwalifikacje Rapid Wiedeń Lechia Gdańsk 1.68 4.00 5.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lipca 2022 19:04 .

Rapid – Lechia, typy i przewidywania

Jak to zawsze bywa w przypadku meczów polskich klubów na arenie międzynarodowej, serce podpowiada, że Lechia wywiezie korzystny wynik z Wiednia. Rozum pamięta jednak, że Rapid to piąty zespół minionego sezonu na własnym podwórku. Ponadto zespół ten grał w poprzednim sezonie w fazie grupowej Ligi Europy. Gospodarz czwartkowego boju to zdecydowany faworyt dwumeczu. Nasz typ: wygrana Rapidu.

Rapid – Lechia, ostatnie wyniki

Liga austriacka jeszcze nie zaczęła się. Nie oznacza to jednak, że Rapid nie rozegrał żadnego oficjalnego meczu. Drużyna z Wiednia ma za sobą wyjazdowy mecz 1/32 finału krajowego pucharu. Zespół, którym dowodzi Ferdinand Feldhofe miał sporo trudności przeciwko Treibach, klubowi z trzeciej ligi. Rapid zwyciężył tylko 1:0, a gola strzelił dopiero w szóstej minucie doliczonego czasu gry.

Lechia sezon 2022/2023 oficjalnie rozpoczęła 7 lipca, gdy na własnym stadionie zagrała w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Gdańszczanie nie mieli problemu z Akademiją Pandev i rozbili już 4:1 przed własną publicznością. Trudności pojawiły się przy rewanżu, ale ekipa dowodzona przez Tomasza Kaczmarka i tak wygrała 2:1. Tym samym wyeliminowała drużynę z Macedonii Północnej. Ostatnio Lechia przegrała zaś 0:3 w Płocku z Wisłą.

Rapid – Lechia, historia

Kluby te nie rywalizowały ze sobą nigdy. W czwartek staną naprzeciw siebie po raz pierwszy.

Rapid – Lechia, kursy bukmacherów

Rapid – Lechia, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 21 lipca. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Elcin Masiyev z Azerbejdżanu. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziany jest na godzinę 19:00. Transmisja ‘’na żywo’’ będzie dostępna w Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.