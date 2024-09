fot. Sebastian Frej / Alamy Na zdjęciu: Gustav Berggren

Raków – Puszcza: typy bukmacherskie

Raków Częstochowa zapewnił w ostatnich dniach niezwykłą huśtawkę nastrojów swoim kibicom. Najpierw ekipa Marka Papszuna przełamała się na swoim stadionie, wygrywając wysoko w roli gospodarza w PKO BP Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin (5:1). Kilka dni później natomiast Czerwono-niebiescy niespodziewanie przegrali z Miedzią Legnica (0:1) w Pucharze Polski i odpadli z rozgrywek. Jednocześnie szybko zakończyła się przygoda częstochowian z krajowym pucharem. Puszcza Niepołomice natomiast ma za sobą zwycięskie starcie z Górnikiem Łęczna po konkursie rzutów karnych. Jednocześnie zespół Tomasza Tułacza szybko podniósł się z kolan po przegranej w lidze z Cracovią (1:2). Tymczasem ciekawe jest to, że niepołomiczanie brali udział w 11 z ostatnich 15 spotkań, w których bramki padały z obu stron. Może to zatem dawać do myślenia przed meczem na obiekcie przy ulicy Limanowskiego. Mój typ: obie drużyny strzela – TAK.

Raków – Puszcza: ostatnie wyniki

Zespół Marka Papszuna przystąpi do rywalizacji, chcąc zrehabilitować się za niespodziewaną porażkę w środku tygodnia. Raków jednocześnie ma nadzieję, że da radę zwyciężyć w drugim z rzędu spotkaniu w roli gospodarza. Częstochowianie w pokonanym polu w tej kampanii u siebie zostawili jak na razie tylko Zagłębie Lubin. Wcześnie zawodnicy Rakowa zaliczyli natomiast porażki z Piastem Gliwice (0:1) i Cracovią (0:1) oraz zremisowali z Lechem Poznań (0:0).

Z kolei ekipa Tomasza Tułacza w starciach o ligowe punkty jest bez wygranej od czterech spotkań, notując w nich jedną porażkę i trzy remisy. W roli gościa Puszcza nie wygrała natomiast w PKO BP Ekstraklasie od 21 kwietnia, gdy pokonała wówczas Cracovię (1:0). Niepołomiczanie na wyjazdach w tej kampanii w lidze rozegrali cztery spotkania, notując w nich dwa remisy i dwie porażki.

Raków – Puszcza: historia

Ostatnia potyczka ligowa między oboma zespołami miała miejsce w marcu i wówczas miał miejsce remis (1:1). Tymczasem w ostatnim starciu z udziałem obu drużyn w Częstochowie lepszy był Raków, wygrywając dwoma golami (2:0).

Raków – Puszcza: kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Rakowa kształtuje się na poziomie 1.41-1.42. Remis wyceniono na 4.40-4.70. Z kolei opcję na zwycięstwo Puszczy oszacowano na 7.60-8.40. Przy okazji meczu ekip Marka Papszuna i Tomasza Tułacza można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Raków – Puszcza, typ kibiców

Raków – Puszcza, przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do rywalizacji osłabione. Raków musi radzić sobie bez takich graczy jak: Szymon Czyż, Srdjan Plavsic oraz Bogdan Racovitan. Z kolei w ekipie z Niepołomice nie będzie mógł wystąpić Artur Craciun.

Raków – Puszcza, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się z udziałem Rakowa Częstochowy i Puszczy Niepołomice. Rywalizacja zacznie się o godzinie 14:45 i będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport 3. Mecz można również śledzić dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

