Raków – Legia: typy i kursy na mecz Pucharu Polski. W środę poznamy drugiego finalistę, na którego czeka już drużyna Lecha Poznań. Spotkanie w Częstochowie zapowiada się niezwykle ciekawie i trudno w nim wskazać zdecydowanego faworyta.

Puchar Polski Raków Częstochowa Legia Warszawa 2.15 3.50 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2022 22:07 .

Raków – Legia, typy i przewidywania

Jednego możemy być pewni – w środowy wieczór w Częstochowie emocji nie zabraknie. Raków po raz kolejny będzie chciał potwierdzić swoją wyższość nad Legią, natomiast goście z Warszawy będą walczyć o zrobienie kolejnego kroku w kierunku uratowania sezonu. A tym będzie zdobycie Pucharu Polski. W trzech dotychczasowych ich starach w tym sezonie obie drużyny zdobywały przynajmniej jedną bramkę. Podobnego scenariusza spodziewamy się w środę. Nasz typ: BTTS.

Raków – Legia, ostatnie wyniki

Obie drużyny przystąpią do środkowego spotkania w bardzo dobrym dla siebie momencie, co tylko powoduje, że pojedynek o finał zapowiada się jeszcze ciekawiej. Raków w oficjalnych spotkaniach pozostaje niepokonany od 15 grudnia ubiegłego roku, kiedy sposób na jego pokonanie znalazł Górnik Zabrze. Obecnie drużyna Marka Papszuna może się pochwalić serią 10 meczów z rzędu bez porażki, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Aż osiem z nich zespół z Częstochowy rozstrzygnął na swoją korzyść. W ostatniej ligowej kolejce Raków bez większych problemów pokonał na wyjeździe Wartę Poznań i cały czas jest bardzo poważnym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Polski, o które rywalizuje z Lechem Poznań i Pogonią Szczecin.

Legia pod wodzą Aleksandara Vukovicia oddaliła już od siebie widmo spadku z Ekstraklasy. Pozwoliła na to seria siedmiu meczów ligowych bez porażki, z których pięć zakończyło się wygraną ze stolicy. Jedną z wygranych odnieśli w ostatni weekend pokonując u siebie 2:1 Lechię Gdańsk. Goście środowego półfinału bardzo poważnie traktują rozgrywki Pucharu Polski, bowiem zdają sobie sprawę, że zdobycie trofeum jest dla nich jedyną możliwością wywalczenia prawa do występów w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.

Raków – Legia, historia

Dla obu zespołów będzie to już czwarte spotkanie w tym sezonie. Na jego starcie spotkały się w spotkaniu o Superpuchar Polski, który na swoją korzyść po rzutach karnych rozstrzygnął Raków. Drużyna z Częstochowy uporała się z Legią również w ligowym meczu w Warszawie, który zakończył się ich wygraną 3:2.

Do ostatniego pojedynku obu drużyn doszło całkiem niedawno, bowiem 19 marca. Mecz w Częstochowie zakończył się remisem 1:1.

Raków – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w środowym meczu dają Rakowowi, co w dużej mierze wynika z faktu, że rozegra ten mecz przed własną publicznością. Kursy na wygraną gospodarzy kształtują się w okolicy 2.10-2.20.

Raków – Legia, transmisja meczu

Środowe spotkanie, które zadecyduje o składzie finału Pucharu Polski, będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja meczu, który rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie dostępna na kanałach Polsat Sport i Super Polsat.

