Raków – Legia: transmisja w telewizji oraz stream online. W środowy wieczór w Częstochowie wyłoniony zostanie drugi finalista rozgrywek o Puchar Polski. Półfinałowe spotkanie będzie można oczywiście obejrzeć w polskiej telewizji. Sprawdź również sposób na uzyskanie dostępu do transmisji zupełnie za darmo.

Raków – Legia, gdzie obejrzeć

Środowa konfrontacja pomiędzy Rakowem Częstochowa i Legią Warszawa zapowiada się niezwykle ciekawie. Drużyna Marka Papszuna będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska i będzie chciała potwierdzić, że w tym sezonie jest zdecydowanie lepszą drużyną. Obie jedenastki mierzyły się w tym sezonie do tej pory trzy razy i ani jedno z tych spotkań nie zakończyło się wygraną Legii.

Legia do Częstochowy także jedzie z tylko jednym celem, jakim jest zwycięstwo i awans do finału Pucharu Polski. Dla aktualnych nadal mistrzów Polski triumf w tych rozgrywkach to jedyny sposób na uzyskanie przepustki do europejskich pucharów. Środowe spotkanie to dla drużyny Aleksandara Vukovicia największy jak dotąd mecz w tym sezonie.

Kilka tygodni temu obie drużyny rywalizowały ze sobą w Częstochowie w meczu ligowym. Pojedynek ten zakończył się remisem 1:1. Środowa konfrontacja będzie musiała wyłonić zwycięzcę. Sprawdź typy na mecz Raków – Legia.

Raków – Legia, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów Pucharu Polski dysponuje stacja Polsat i to na jej kanałach obejrzymy środowe spotkanie. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie dostępna na kanałach Polsat Sport i Super Polsat. Mecz obejrzeć będzie można również za pośrednictwem internetu, a poniżej znajdzie sposób pozwalający na zrobienie tego zupełnie za darmo.

Raków – Legia: transmisja na żywo za darmo

Sportowe kanały Polsatu można oglądać za pośrednictwem internetu na platformie Polsat Box Go, a teraz dostęp do nich można uzyskać na 30 dni zupełnie za darmo. Taką możliwość daje oferta, którą bukmacher Fuksiarz kieruje do nowych klientów. O to co trzeba zrobić, aby otrzymać dostęp.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Raków – Legia, transmisja online

Transmisja online będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Mecz obejrzą posiadacze pakietu sportowego, do którego dostęp na najbliższy miesiąc można odebrać zupełnie za darmo korzystając z oferty Fuksiarza. Jej warunki, które są bardzo proste, przedstawiliśmy powyżej.

Raków – Legia, kursy bukmacherskie

Więcej atutów po swojej stronie przed środowym spotkaniem wydaje się mieć Raków, który w tym roku jeszcze ani razu nie schodził z boiska pokonany. Również bukmacherzy dają w tym meczu większe szanse na zwycięstwo gospodarzom.

Raków Częstochowa Legia Warszawa 2.15 3.50 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2022 07:10 .

