Raków - Górnik: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. W Częstochowie dojdzie do pojedynku zespołów, których na tym etapie w ligowej tabeli dzieli niespodziewanie tylko jeden punkt.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ante Crnac

Raków Częstochowa Górnik Zabrze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2024 16:18 .

Raków – Górnik, typy bukmacherskie

Raków Częstochowa ostatnie zwycięstwo w lidze odniósł ponad miesiąc temu. W przypadku drużyny, która miała walczyć o mistrzostwo Polski, jest to fatalny wynik. Teraz przyjdzie im się zmierzyć z jednym z bardziej solidnych zespołów w tym roku – Górnikiem Zabrze. Goście nie mają wiele do stracenia i wierzą, że są w stanie po raz drugi w tym sezonie wygrać z Rakowem. Ja w tym meczu stawiam na gole i to z obu stron. Mój typ: BTTS

O swój typ na to spotkanie pokusił się również dziennikarz Goal.pl Jakub Olkiewicz. Zdaniem jednego z Tetryków po piątkowym meczu powody do radości będą mieli piłkarze Rakowa. Według niego to właśnie gospodarze odniosą zwycięstwo.

Raków – Górnik, ostatnie wyniki

Raków do piątkowego spotkania przystąpi zajmując dopiero piąte miejsce w ligowej tabeli. Nad Górnikiem, który plasuje się na siódmym miejscu ma tylko jeden punkt przewagi. Taka sytuacja to konsekwencja wyników obu zespołów w ostatnich tygodniach. Tego okresu do udanych na pewno nie mogą zaliczyć częstochowianie, którzy nie wygrali żadnego z czterech ostatnich ligowych meczów, a w tym roku odnieśli tylko trzy zwycięstwa.

W ostatniej kolejce Raków zremisował u siebie 1:1 z Legią Warszawa. Wcześniej tracił punkty kolejno z ŁKS-em Łódź (1:1), Ruchem Chorzów (1:1) oraz Radomiakiem Radom (1:2). Po tej fatalnej serii w klubie zastanawiano się nawet nad zmianą trenera, ale ostatecznie Dawid Szwarga pozostał na swoim stanowisku.

Tymczasem Górnik, mimo ogromnych kłopotów organizacyjnych, pod względem sportowym jest jedną z rewelacji rundy wiosennej. Pod wodzą Jana Urbana zabrzanie wygrali pięć z ośmiu rozegranych w tym roku spotkań. W pięciu ostatnich kolejkach zapisali na swoje konto dziesięć punktów. W piątkowy wieczór zagrają o trzecią ligową wygraną z rzędu, po tym jak w ostatnich dwóch kolejkach wygrywali z Zagłębiem Lubin (2:1) i Śląskiem Wrocław (2:0).

Raków – Górnik, historia

Górnik Zabrze jest jednym z zespołów, który w tym sezonie znalazł już sposób na pokonanie Rakowa. Październikowe spotkanie w Zabrzu zakończyło się wygraną 2:1 gospodarzy. Obie bramki dla Górnika zdobył Yokota, natomiast jedyne trafienie dla Rakowa zaliczył Crnac.

Ostatni ich pojedynek w Częstochowie miał miejsce w lutym 2023 roku. Raków wygrał wówczas 2:0 po bramkach Gutkovskisa i Jeana Carlosa.

Raków – Górnik, kursy bukmacherskie

Choć wyniki obu zespołów mogą wskazywać na co innego, za faworyta piątkowego meczu uznawani są gospodarze. Rozważając typ na zwycięstwo Rakowa możesz liczyć na kurs w okolicy 1.60. Typując wygraną Górnik kurs wynosi około 5.60. Stawiając na remis kurs wyniesie około 4.00. Przy okazji tego meczu możesz skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Możesz skorzystać z tej oferty podając podczas rejestracji kod do STS GOAL.

Raków – Górnik, typ kibiców

Raków – Górnik, przewidywane składy

Raków do meczu z Górnikiem przystąpi bez pięciu zawodników, którzy zmagają się z kontuzjami. Z tego powodu na murawie nie będą mogli się pojawić Zoran Arsenić, Vladan Kovacević, Ivi Lopez, Muhamed Sahinović i Łukasz Zwoliński.

Raków: Bieszczad – Racovitan, Rodin, Svarnas – Tudor, Kochergin, Papanikolaou, Jean Carlos – Drachal, Crnac, Yeboah

Górnik: Bielica – Sekulić, Szczęśniak, Janicki, Janża – Lukoszek, Rasak – Kapralik, Czyż, Ennali – Krawczyk

Raków – Górnik, transmisja meczu

Transmisja z meczu Raków – Górnik będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Mecz rozegrany zostanie w piątek (19 kwietnia) o godzinie 20:30. Mecz będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi CANAL+ online. Jeżeli nie masz jeszcze wykupionego dostępu, możesz skorzystać z promocji, która pozwala uzyskać dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ w cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

