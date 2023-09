Raków Częstochowa – ŁKS: typy, kursy, zapowiedź (16.09.2023)

Raków Częstochowa – ŁKS: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Po wywalczeniu sobie prawa do gry w Lidze Europy Raków może skupić się znów na rozgrywkach ligowych. W sobotę zmierzy się w Częstochowie z ŁKS-em.

Imago/Newspix.pl fot. Jakub Ziemianin Na zdjęciu: Bartosz Nowak

Raków Częstochowa ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2023 17:31 .

Raków Częstochowa – ŁKS, typy i przewidywania

Rozczarowują mocno w sezonie 2023/24 oba kluby z Łodzi, choć to ŁKS po siedmiu kolejkach znajduje się w strefie spadkowej. Beniaminek ma na koncie zaledwie cztery trafienia i pod tym względem gorszą drużyną jest tylko Pogoń Szczecin. W sobotę klub z Łodzi zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Medaliki dobrze wyglądały w ostatnich meczach i są wyraźnym faworytem w oczach bukmacherów. Ich bilans bezpośrednich meczów z ŁKS-em nie jest jednak w ostatnich latach korzystny. Czy możemy spodziewać się niespodzianki? Nasz typ: Raków Powyżej 1.5 gola.

Raków Częstochowa – ŁKS, ostatnie wyniki

W trakcie przerwy reprezentacyjnej Raków rozegrał sparing z GKS-em Katowice, który wygrał 3:2. Wcześniej w Ekstraklasie udało się też pokonać Puszczę Niepołomice 2:0. W dwumeczu w eliminacjach do Ligi Mistrzów lepsza od Medalików okazała się FC Kopenhaga, która wygrała 2:1.

ŁKS na pięć ostatnich meczów zanotował dwa zwycięstwa i trzy porażki. Ostatnie mecze ligowe nie były dla niego udane. Beniaminek przegrał po bardzo słabej grze na własnym stadionie 0:2 z Wartą Poznań. Wcześniej uległ innemu beniaminkowi – Puszczy 1:2. W ostatnich tygodniach ŁKS doznał również bolesnej porażki w derbach Łodzi z Widzewem 0:1.

Raków Częstochowa – ŁKS, sytuacja kadrowa

Dawid Szwarga musi mierzyć się ze sporymi problemami kadrowymi. Z powodu kontuzji wypadło aż dwóch ważnych stoperów – Svarnas i Arsenic. Wciąż poza grą jest Ivi Lopez, a wątpliwy wydaje się również występ Jeana Carlosa, który doznał urazu w meczu z FC Kopenhagą.

Jeśli chodzi o ŁKS, sytuacja kadrowa jest dużo stabilniejsza. Wystąpić w meczu z Rakowem Częstochowa nie będzie mógł jedynie zawieszony za czerwoną kartkę Adrian Małachowski.

Raków Częstochowa – ŁKS, historia

Ostatni raz ekipy miały okazję mierzyć się w 2020 roku. Wówczas ŁKS okazał się lepszy w Łodzi od Rakowa i wygrał 3:2. Wcześniej zespoły podzieliły się punktami po remisie 1:1. Ogółem patrząc, Medaliki nie wygrały z ŁKS-em jeszcze nigdy. Drużyna z Łodzi zanotowała przeciwko nim trzy zwycięstwa i dwa remisy.

Raków Częstochowa – ŁKS, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają zbyt wielkich szans ŁKS-owi na zwycięstwo. Kurs na triumf przyjezdnych to aż 9.00. Wartość typu na remis wynosi około 5.50. Jeśli planujecie obstawiać zwycięstwo Rakowa, możecie spodziewać się linii w granicach 1.35.

Raków Częstochowa – ŁKS, kto wygra

Raków Częstochowa – ŁKS, przewidywane składy

ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 3-4-3 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 3-4-3 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy ▼ Kazimierz Moskal Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 3 Artemijus Tutyskinas

4 Nacho Monsalve

17 Grzegorz Glapka

20 Piotr Janczukowicz

21 Stipe Juric

23 Maciej Sliwa

26 Bartosz Szeliga

28 Mieszko Lorenc

29 Anton Fase

88 Adam Marciniak

99 Dawid Arndt Ben Lederman 8

Antonis Tsiftsis 12

Jordan Courtney-Perkins 16

Ante Crnac 19

Dawid Drachal 21

Deian Sorescu 22

Bartosz Nowak 27

Vladyslav Kochergin 30

Kamil Pestka 33

Marcin Cebula 77

Kacper Bieszczad 89

Raków Częstochowa – ŁKS, transmisja

Mecz mistrza Polski z ŁKS-em obejrzycie na antenach CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek rywalizacji w sobotę 16 września. Pierwszy gwizdek arbitra na Miejskim Stadionie Piłkarskim w Częstochowie wybrzmi o godzinie 17:30.

Spotkanie można oglądać także dzięki usłudze CANAL+ online.

