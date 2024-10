Radomiak Radom – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2024)

Radomiak Radom - Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz 11. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. W najbliższym spotkaniu podopieczni Bruno Baltazara zagrają z "Medalikami". Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji w sobotę (5 października) o godzinie 14:45.

Radomiak Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2024 19:04 .

Radomiak – Raków, typy bukmacherskie

Już w sobotę dojdzie do ciekawego starcia w ramach 11. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Radomiak Radom przed własną publicznością podejmie Raków Częstochowa. Będzie to starcie drużyn z odległych końców tabeli. Gospodarze bowiem zajmują 13. lokatę, natomiast podopieczni Marka Papszuna okupują 3. miejsce. Niemniej jednak nadchodząca rywalizacja zapowiada się interesująco. Ja ostatecznie uważam, że komplet punktów zgarnie zespół gości. Mój typ: wygrana Rakowa Częstochowa

Radomiak – Raków, ostatnie wyniki

Radomiak Radom obecnie prezentuje całkiem niezłą formę. Podopieczni Bruno Baltazara w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Oskarem Przysucha w meczu towarzyskim, 4:0 z Koroną Kielce i 1:0 z Górnikiem Zabrze w Pucharze Polski), a także ponieśli trzy porażki (0:1 z Lechią Gdańsk oraz 0:1 z Zagłębiem Lubin).

Raków Częstochowa natomiast może się pochwalić identycznym bilansem pięciu ostatnich spotkań. “Medaliki” zwyciężały z Legią Warszawa (1:0), Zagłębiem Lubin (5:1) i Puszczą Niepołomice (2:0), a przegrywały z Piastem Gliwice (0:1) oraz Miedzią Legnica (po rzutach karnych w Pucharze Polski).

Radomiak – Raków, historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć między tymi zespołami. W rundzie jesiennej triumfował Raków Częstochowa (3:0), natomiast wiosną doszło do sensacji i komplet punktów zgarnął Radomiak Radom (2:1). Poprzednie trzy rywalizacje kończyły się dwoma triumfami “Medalików”, a także jednym remisem.

Radomiak – Raków, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej potyczki jest Raków Częstochowa. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.99. W przypadku zwycięstwa Radomiaka Radom natomiast oscyluje w granicach 3.70 – 3.80. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Radomiak – Raków, kto wygra?

Radomiak – Raków, przewidywane składy

Radomiak Radom w sobotniej potyczce będzie musiał sobie radzić bez Capity, Donisa, Snopczyńskiego i Vagnera. W drużynie Rakowa Częstochowa natomiast zabraknie Brunesa, Czyża, Plavsicia oraz Racovitana.

Radomiak – Raków, transmisja

Mecz Radomiak Radom – Raków Częstochowa odbędzie się w sobotę (5 października) o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Sport 3. Wszystkie mecze PKO Ekstraklasy możesz oglądać również na platformie streamingowej CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W ofercie znajduje się również pakiet meczów Ligi Mistrzów.

