Niedzielne granie w Ekstraklasie rozpocznie mecz Radomiak Radom – Stal Mielec. Obie drużyny rozczarowują formą w rundzie wiosennej, więc o przełamanie może był łatwiej, niż zazwyczaj.

Stadion Broni Radom Ekstraklasa Radomiak Stal Mielec

Radomiak Radom – Stal Mielec, typy i przewidywania

Wyższą piłkarską jakość w drużynie ma Radomiak. Zespół ten jest jednak wyraźnie z kryzysie sportowym, tak jak Stal. Oznacza to, że trudno wskazać wyraźnego faworyta do zwycięstwa. Naszym zdaniem lepiej obstawić powyżej 1,5 bramki w meczu. Taki scenariusz spełnił się w 10 z 15 ostatnich spotkań z udziałem Stali.

Radomiak Radom – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

Wiele wskazuje na to, że szkoleniowcy obu drużyn w niedzielnym meczu będą mieli do dyspozycji prawie wszystkich podopiecznych. Jedyny piłkarz mający problemy zdrowotne to Mateusz Mak ze Stali Mielec.

Radomiak Radom – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Zdecydowanie nie tak miała wyglądać runda wiosenna w wykonaniu piłkarzy Radomiaka. Beniaminek walczący o europejskie puchary rozczarował swoich kibiców, ponieważ tylko raz sięgnął po pełną pulę. Radomianie wybrali jednak świetny moment na zwycięstwo, ponieważ pokonali Lechię Gdańsk, czyli bezpośredniego rywala w walce o czwarte miejsce.

Wiele nie oczekiwano natomiast o zespołu z Mielca. Stal jesienią zaprezentowała się lepiej, niż wszyscy się spodziewali. Mimo tego wyniki osiągane przez drużynę Adama Majewskiego mogłyby być lepsze. Jego podopieczni pokonali wyłącznie Wisłę Kraków. Po punkt sięgnęli zaś w konfrontacji z Jagiellonią Białystok. W pozostałych meczach schodzili z boiska pokonani.

Radomiak Radom – Stal Mielec, historia

Pierwsze spotkanie tych drużyn w sezonie 2021/2022 zakończyło się niespodziewanym wynikiem. Radomiak przyjechał do Mielca, gdzie był bardzo aktywny, ale jeszcze bardzie nieskuteczny. Wobec tego radomianie nie strzelili żadnego gola. W przeciwieństwie do Stali, która triumfowała 1:0.

Radomiak Radom – Stal Mielec, kursy bukmacherów

Radomiak Radom – Stal Mielec, przewidywane składy

Radomiak: Majchrowicz, Silva, Rossi, Cichocki, Machado, Luizao, Cele, Abramowicz, Leandro, Marcus, Angielski

Stal: Primel, Getinger, Flis, Matras, Kasperkiewicz, Żyro, Tomasiewicz, Urbańczyk, Domański, Steczyk, Sitek

Radomiak Radom – Stal Mielec, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 20 marca. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Tomasz Musiał. Pierwszy gwizdek 41-letniego sędziego przewidziany jest na godzinę 12:30. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport.

