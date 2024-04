fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Nowak

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Piłkarze Radomiaka w tym roku grali u siebie z dwoma zespołami walczącymi o mistrzostwo Polski (Jagiellonia i Pogoń). Radomianie nie zdobyli nawet bramki w tym meczach. Z kolei Raków wygrywa ostatnio tylko starcia, w których zachowuje czyste konto. To sprawia, że częstochowianie mogą liczyć na wywalczenie pełnej puli punktów. Mój typ: wygrana Rakowa.

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

Radomiak Zawodnik Powrót Vagner Zawieszenie (bezpośrednia czerwona kartka) Po 1 meczu Rafal Wolski Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Raków Częstochowa Zawodnik Powrót Ben Lederman Uraz ramienia Koniec kwietnia 2024 Srdjan Plavsic Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Milan Rundic Uraz pięty Połowa kwietnia 2024

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Piłkarze Macieja Kędziorka nie mogą być w pełni usatysfakcjonowani z ostatniej potyczki z Puszczą. Radomiak tylko zremisował w Krakowie po golu swojego golkipera na 1:1. Była to jednak miła odmiana w porównaniu z wcześniejszą przegraną 0:2 konfrontacją z Jagiellonią Białystok.

Częstochowianie nie przegrali żadnego z pięciu ostatnich meczów. Raków wygrał jednak tylko dwa razy (z Lechem 4:0 i 2:0 z Koroną). To z kolei za mało dla ekipy Dawida Szwargi, która dąży do drugiego z rzędu mistrzostwa Polski.

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, historia

Poprzednia potyczka tych drużyn w Radomiu nie przyniosła gola żadnej ze stron. Z kolei jesienią Raków strzelił rywalowi z Radomia trzy bramki, więc może tym razem w końcu doczekamy się trafień także na obiekcie Radomiaka.

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Eksperci znacznie większe szanse na zwycięstwo dają Rakowowi Częstochowa. Warto jednak pamiętać, że mistrz Polski na wyjazdach punktuje dużo słabiej, niż w domowych potyczkach. To sprawia, że Radomiak może liczyć na zdobycz punktową. Remis jest wyceniany przez bukmacherów między 3.50, a nawet 3.70. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, kto wygra

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Radomiak Constantin Galca 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Radomiak Constantin Galca 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 1 Filip Majchrowicz 13 Jan Grzesik 16 Mateusz Cichocki 20 Luís Machado 22 Esmiraldo Sá Silva Jardel 77 Christos Donis 99 Guilherme Zimovski 7 Fran Tudor 9 Lukasz Zwolinski 10 Ivan Lopez Alvarez 15 Adnan Kovacevic 17 Jakub Myszor 23 Péter Baráth 26 Erick Otieno 33 Kamil Pestka 66 Giannis Papanikolaou 77 Marcin Cebula 80 Matej Rodin 89 Kacper Bieszczad

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Mecz Radomiaka z Rakowem możesz obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie dostępne na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

