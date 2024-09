PressFocus Na zdjęciu: Rafał Wolski

Radomiak Radom – Korona Kielce, typy bukmacherskie

Ostatni domowy mecz w Ekstraklasie zakończył się dla Radomiaka zwycięstwem. Nie sądzę jednak, żeby w piątek ten scenariusz się powtórzył. Korona przyjedzie do Radomia po trzech wyjazdowych remisach z rzędu. Kielczanie potrafili w delegacji urwać punkty ekipom z dołu tabeli (Śląsk, Motor, Puszcza). Teraz ich rywalem będzie znajdujący się w strefie spadkowej Radomiak, który moim zdaniem nie zdoła pokonać Korony. Mój typ: remis.

Radomiak Radom – Korona Kielce, ostatnie wyniki

W tym sezonie Radomiak dopisał do swojego dorobku punktowego ledwie sześć oczek. Ekipa z Radomia pokonała GKS Katowice 2:1. Taki sam wynik miał miejsce w konfrontacji z Cracovią. Pozostałe pięć spotkań to pięć porażek,

Korona ewidentnie jest na fali wznoszącej. Walczący o utrzymanie kielczanie są niepokonani w czterech ostatnich meczach. W tym czasie mieli korzystny terminarz, który wykorzystali niemal do maksimum. Zawodnicy Jacka Zielińskiego ograli Śląsk Wrocław i Zagłębie Lubin. Remisami zakończyły się rywalizacje ze Stalą Mielec i Puszczą Niepołomice.

Radomiak Radom – Korona Kielce, historia

W poprzednim sezonie w obu meczach Radomiaka z Koroną padły gole. Na obiekcie w Radomiu zdarzył się remis 1:1. Z kolei w Kielcach gospodarze rozbili gości aż 4:0.

Radomiak Radom – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem piątkowej potyczki jest Radomiak. Jeśli rozważasz typ na wygraną radomian to kurs na takie zdarzenie oscyluje w okolicach 2.25. W przypadku zwycięstwa Korony Kielce wynosi on około 3.20. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod promocyjny GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Radomiak Radom – Korona Kielce, kto wygra?

Radomiak Radom – Korona Kielce, przewidywane składy

Po stronie Radomiaka na mecz prawdopodobnie nie zdąży wracający do zdrowia Capita. Z zespołem trenowali już natomiast Vagner, Luizao i Alves. W ekipie Korony niedostępni są kontuzjowani Nono, Godinho i Czyżycki.

Radomiak Radom – Korona Kielce, transmisja

Spotkanie Radomiaka Radom z Koroną Kielce będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto spotkanie będzie możliwe do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Już za 65 zł miesięcznie możesz uzyskać dostęp do pakietu dającego prawo do oglądania nie tylko wszystkich meczów Ekstraklasy, ale również Ligi Mistrzów w nowym sezonie. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

