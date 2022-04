Radomiak – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (22.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Jedną z pięciu ostatnich kolejek Ekstraklasy w sezonie 2021/2022 zainaugurują Radomiak i Cracovia, które zagrają w piątek w Radomiu.

Stadion Broni Radom Ekstraklasa Radomiak Cracovia 2.45 3.20 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2022 00:07 .

Na finiszu sezonu więcej do zyskania ma zdecydowanie Radomiak. Beniaminek do miejsca dającego prawo gry w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, traci sześć punktów. To spory dystans, ale możliwy do odrobienia. Radomianie muszą zatem pokonać Cracovię, która wyczekuje już wakacji. Sądzimy, że w piątek należy spodziewać się goli. W 12 z 15 ostatnich meczów z udziałem Radomiaka padło powyżej 1,5 bramki.

Radomiak – Cracovia, sytuacja kadrowa

Dariusz Banasik w ostatnim meczu nie mógł skorzystać z mającego kłopoty zdrowotne Damiana Jakubika. Jacek Zieliński przy ustalaniu kadry pominął dwa nazwiska (Filip Balaj oraz Jakub Jugas.

Radomiak – Cracovia, ostatnie wyniki

Piłkarze Radomiaka byli odkryciem rundy jesiennej. Radomianie grali i punktowali na tyle dobrze, że przed przerwą zimową byli na czwartej pozycji w tabeli. Beniaminek stracił ją już jakiś czas temu wskutek katastrofalnej gry na wiosnę. Gracze Dariusza Banasika pokonali jedynie Lechię Gdańsk (2:0).

Kwiecień dla Cracovii dotychczas był miesiącem gry z drużynami zamieszanymi w walkę o pozostanie w Ekstraklasie. Krakowianie mogą być jednak zadowoleni z liczby punktów wywalczonych przeciwko tym ekipą. Podopieczni Jacka Zielińskiego rozprawili się ze Stalą Mielec oraz Zagłębiem Lubin. W międzyczasie przegrali natomiast z Wartą Poznań.

Radomiak – Cracovia, historia

Pierwsze w tym sezonie bezpośrednie starcie zespołów z Radomia i Krakowa miało miejsce na koniec października w stolicy Małopolski. Zdecydowanie nie mogliśmy wtedy narzekać na nudę. Zobaczyliśmy bowiem trzy gole, a bramkę na wagę zwycięstwa w siódmej minucie doliczonego czasu gry zdobył Radomiak.

Radomiak – Cracovia, kursy bukmacherów

Radomiak – Cracovia, przewidywane składy

Radomiak: Majchrowicz; Rossi, Cichocki, Silva, Abramowicz, Leandro, Luizão, Łukasik, Machado, Maurides, Angielski

Cracovia: Hrosso, Rapa, Rodin, Ghita, Jablonsky, Pestka, Rasmussen, Knap, Hanca, Konoplyanka, Rivaldinho

Radomiak – Cracovia, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w piątek 22 kwietnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Damian Kos. Pierwszy gwizdek 33-letniego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport.

