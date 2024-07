PressFocus Na zdjęciu: Puszcza Niepołomice

Puszcza – Górnik: typ eksperta

Puszcza Niepołomice i Górnik Zabrze nie miały łatwego zadania na inaugurację sezonu. Żubry mierzyły się na wyjeździe z mistrzem Polski, a zabrzanie, z Lechem w Poznaniu. Obie drużyny zgodnie przegrały po 0:2. Kursy bukmacherskie na ten mecz jasno pokazują, że nie ma zdecydowanego faworyta. Poprzednia kolejka była bez niespodzianek, a najbliższa także na pewno rozpocznie się bez niespodzianki, bo każdy wynik jest tu możliwy i nie będzie żadnym zaskoczeniem. Dlatego uważam, że w tym wypadku bezpieczniej typować coś innego. Konkretnie – gole.

W pierwszych meczach Puszcza i Górnik nie miały za wiele do powiedzenia na tle mocniejszych przeciwników. W piątek zmierzą się ekipy o podobnym potencjale. Krótka historia ich bezpośrednich starć w Ekstraklasie pokazuje, że zawsze padały gole. Puszcza w poprzednim sezonie tylko raz nie zdobyła bramki w meczach, których była gospodarzem. Górnik wprawdzie nie strzelał na wyjazdach w czterech kolejnych spotkaniach Ekstraklasy (licząc oba sezony), ale miał bardzo silny zestaw rywali.

Zbierając wszystko powyższe w jedno, mój typ na mecz Puszcza – Górnik to “obie drużyny strzelą gole – TAK”. W Superbecie takie zdarzenie ma kurs 1.75.

Puszcza – Górnik: ostatnie wyniki

Jak już wspominałem wcześniej, obie drużny przegrały swoje mecze w 1. kolejce. Puszcza uległa Jagiellonii (0:2), a Górnik przegrał z Lechem Poznań (0:2). W okresie przygotowawczym Żubry zagrały aż siedem meczów towarzyskich, nie przegrywając żadnego z nich. Ekipa Tomasza Tułacza mierzyła się tylko z krajowymi rywalami. Górnik miał międzynarodowe towarzystwo w pięciu sparingach. Trzy z nich wygrał, jeden zremisował, a jeden przegrał. Porażki doznał z najmocniejszym klubem z tego zestawu – FC Basel (1:2).

Końcówka poprzedniego sezonu Ekstraklasy to siedem punktów Puszczy w trzech ostatnich kolejkach i zaledwie dwa oczka Górnika. Obie ekipy na finiszu walczyły o różne cele. Ta z Niepołomic o utrzymanie, ta z Zabrza miała szansę na eliminacje europejskich pucharów.

Puszcza – Górnik: historia

Puszcza i Górnik nie grały ze sobą zbyt często do tej pory. W poprzednim sezonie pierwszy raz spotkały się ze sobą w oficjalnych meczach na poziomie Ekstraklasy. Wynikało to przede wszystkim z tego, że był to historyczny, pierwszy sezon dla Żubrów w najlepszej lidze.

W Krakowie, gdzie Puszcza rozgrywała swoje mecze domowe, niepołomiczanie pokonali Górnika 2:1. W rewanżu w przedostatniej kolejce poprzedniego sezonu, padł remis 1:1, choć gospodarze od 19. minuty grali w dziesięciu po czerwonej kartce dla Daniego Pacheco.

Puszcza – Górnik: kto wygra?

Puszcza – Górnik: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherów na mecz Puszcza – Górnik nie wskazują faworyta tego spotkania. Na wygraną gospodarzy są w okolicach 2.70, podobnie jeśli chodzi o zwycięstwo gości. Remis – standardowo, około 3.30-3.40.

Puszcza – Górnik: przewidywane składy

Oficjalne składy na mecz Puszcza – Górnik poznamy dopiero na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Poniżej prezentujemy przypuszczalne składy na to spotkanie.

Puszcza – Górnik: transmisja

Mecz Puszcza Niepołomice – Górnik Zabrze będzie transmitowany w telewizji i internecie. Spotkanie na swoich antenach pokaże oficjalny nadawca Ekstraklasy, czyli Canal+. Oprócz tego transmisja na żywo w internecie będzie dostępna dzięki usłudze Canal+ Online. Dostęp do niej można uzyskać, rejestrując się za pośrednictwem naszej strony. Przez pierwsze trzy miesiące cena abonamentu wynosi 39 zł miesięcznie, a w kolejnych miesiącach 54 zł.

