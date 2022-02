Przed 1/4 finału Pucharu Króla: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Iker Muniain i Lucas Vazquez

Już tylko osiem zespołów pozostało w walce o Puchar Króla. Faworytem do ostatecznego triumfu pozostaje Real Madryt, ale przed Królewskimi spore wyzwanie w ćwierćfinale.

Rayo Vallecano – RCD Mallorca. Typy, kursy, zapowiedzi

Już sam fakt, że jeden z beniaminków La Ligi będzie w półfinale Pucharu Króla to spore wydarzenie. Dysproporcja pomiędzy mierzącymi się drużynami jest jednak znaczna. To RCD Mallorca była przed początkiem sezonu typowana na ciekawy zespół pełen młodych talentów, na który patrzeć będzie się z przyjemnością. W tę rolę wcieliło się Rayo Vallecano. Zespół z Madrytu stał się prawdziwą rewelacją rozgrywek, z realnymi szansami na awans do europejskich pucharów. Trzeba jednak przyznać, że to drużyna z Majorki miała, jak dotąd, trudniejszą drogę do ćwierćfinału. Wcześniej wyeliminowała trzeciego z beniaminków – Espanyol, a także Eibar. Rayo musiało poradzić sobie “tylko” z Gironą i Mirandes. Mimo tego to podopieczni trenera Iraoli są faworytami w walce o półfinał.

Nasz typ: zwycięstwo Rayo Vallecano

Valencia CF – Cadiz CF. Typy, kursy, zapowiedzi

Ten pojedynek również posiada wyraźnego faworyta. Valencia znajduje się w kiepskim miejscu, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej bogatą historię. Mimo tego, Nietoperze to pewny średniak tabeli, mający w swoim składzie kilku naprawdę świetnych graczy, a do tego zdolnego trenera. Ostatnio Los Ches dali sobie w dziwaczny sposób wyrwać punkty w starciu z Atletico, ale wcześniej zremisowali z Sevillą i pokonali dwóch rywali w poprzednich rundach Pucharu Króla. Cadiz zaś wciąż walczy o utrzymanie. Trener Sergio prowadził ekipę z Kadyksu w trzech meczach i jak dotąd nie zaznał smaku porażki. Mimo tego, by wyeliminować Valencię, będzie musiał przygotować naprawdę solidny plan taktyczny.

Nasz typ: zwycięstwo Valencii.

Real Sociedad – Real Betis. Typy, kursy, zapowiedzi

Zdecydowanie najciekawsza para ćwierćfinałów Pucharu Króla. Rewelacja startu sezonu kontra rewelacja półmetku rozgrywek. Real Sociedad wrócił, zdaje się, na właściwe tory. Po bolesnej porażce z Villarrealem w grudniu (1:3), Txuri-urdin nie zaznali już goryczy przegranej. Wisienką na torcie niezwykle udanego w ich wykonaniu stycznia było wyeliminowanie w poprzedniej rundzie Atletico Madryt. W tym meczu podopieczni trenera Alguacila pokazali się ze świetnej strony i udowodnili, że nadal mogą mierzyć się z najlepszymi. Real Betis to zaś niepowstrzymana machina, dążąca do wbicia rywalowi kolejnej bramki. W fantastycznej dyspozycji znajdują się Sergio Canales czy Nabil Fekir, masowo odblokowali się też napastnicy. I choć to Baskowie – również ze względu na grę u siebie – typowani są przez bukmacherów na faworytów, skłaniamy się w przeciwnym kierunku.

Nasz typ: awans Realu Betis.

Athletic Club – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedzi

Niedawno Thibaut Courtois narzekał, że jego Real Madryt gra z Athletikiem tak często, że Belg czuje się, jakby występował w NBA. Trudno się dziwić; nadchodzące spotkanie będzie dla obu ekip czwartym, licząc od grudnia. Ze wszystkich trzech poprzednich górą wyszli Królewscy. Nie oznacza to, że Baskowie się nie stawiali. Athletic potrafi zepsuć nastrój najlepszym – zespół Marcelino jest jednym z najlepszych w rozgrywkach w kontekście nakładanego pressingu czy kreowanych okazji. Problemem dla Los Leones jest z pewnością długa lista absencji. Gospodarze z pewnością odczują zwłaszcza nieobecność Ikera Muniaina. Mimo tego wydaje mi się, że za wcześnie na ferowanie wyroków w tej parze.

Nasz typ: obie strzelą.

Program ćwierćfinałów Pucharu Króla:

środa (02.02):

20:00 Rayo Vallecano – RCD Mallorca (1)

21:00 Valencia CF – Cadiz CF (1)

czwartek (03.02):

20:00 Real Sociedad – Real Betis (awans Betisu)

21:00 Athletic Club – Real Madryt (obie strzelą)

W nawiasach prezentujemy nasz typ na dany mecz.

