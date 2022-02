PSG – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (15.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG – Real Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Już we wtorek wracają wielkie emocje związane z rywalizacją w najważniejszych europejskich rozgrywkach. Od razu czeka nas również wielki hit, w którym Paris Saint-Germain podejmować będzie na Parc des Princes Królewskich z Madrytu.

PSG – Real Madryt, typy i przewidywania

Dla obu zespołów to jeden z najważniejszych pojedynków w obecnym sezonie. Obie ekipy zrobią wszystko, aby przede wszystkim uniknąć w nim porażki. Nie oznacza to jednak, że na Parc des Princes będą ograniczać się do bronienia dostępu do własnej bramki i zabraknie emocji. PSG i Real Madryt mają w swoich szeregach zawodników, którzy je gwarantują.

My w tym meczu nie pokusimy się o wskazanie rozstrzygnięcia, ale nie spodziewamy się w tej konfrontacji zbyt wielu bramek. Dlatego też stawiamy na maksymalnie trzy trafienia. Nasz typ: poniżej 3,5 bramki

PSG – Real Madryt, ostatnie wyniki

Przed rozpoczęciem sezonu obie drużyny były wymieniane w wąskim gronie kandydatów do końcowego triumfu. Jedna z nich z rywalizacją w Lidze Mistrzów będzie musiała pożegnać się już na 1/8 finału. Jednego możemy być pewni – już w walce o ćwierćfinał czekają nas wielkie emocje, a pierwszy akt rywalizacji odbędzie się we wtorkowy wieczór na Parc des Princes.

Patrząc na wyniki obu drużyn w ostatnich tygodniach, można stwierdzić, że wyższą formę prezentuje aktualnie drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino, która pewnie zmierza po kolejny mistrzowski tytuł. Paryżanie wygrali cztery ostatnie ligowe mecze – 2:0 z Brest, 4:0 z Reims, 5:1 z Lille i 1:0 z Rennes – co pozwoliło im umocnić się na prowadzeniu w tabeli Ligue 1. W międzyczasie pożegnało się co prawda z rozgrywkami o Puchar Francji, przegrywając po rzutach karnych z OGC Nice, ale można traktować to jako wypadek przy pracy.

Real Madryt miał bardzo udany początek 2022 roku, kiedy odniósł kilka pucharowych zwycięstw, zdobywając między innymi Superpuchar Hiszpanii, ale w ostatnich tygodniach nie jest już tak skuteczny. Z czterech ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach wygrał zaledwie jedno – 1:0 z Granadą w La Liga. W ostatni weekend drużyna Carlo Ancelottiego nie znalazła natomiast sposobu na pokonanie Villarreal, bezbramkowo remisując na terenie rywala.

PSG – Real Madryt, historia

Obie drużyny w ostatnich latach miały okazję regularnie mierzyć się na boiskach Ligi Mistrzów. Ostatni raz miało to miejsce w fazie grupowej podczas sezonu 2018/19. Pierwsze spotkanie w Paryżu zakończyło się wysoką wygraną 3:0 gospodarzy, natomiast w pojedynku w Madrycie padł remis 2:2.

W sezonie 2017/18 obie drużyny, podobnie jak teraz, także spotkały się w 1/8 finału. Wówczas górą byli Królewscy, którzy wygrali oba mecze – 3:1 w Madrycie i 2:1 w Paryżu.

PSG – Real Madryt, kursy bukmacherskie

W tej parze trudno wskazać faworyta w walce o awans do ćwierćfinału. We wtorkowy wieczór atut własnego boiska po swojej stronie będą mieli jednak piłkarze Paris Saint-Germain, którzy zdaniem bukmacherów mają większe szanse na odniesienie zwycięstwa.

PSG – Real Madryt, transmisja meczu

Z meczu PSG – Real Madryt oczywiście nie zabraknie transmisji w polskiej telewizji. Szlagier 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć "na żywo" na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie za pośrednictwem usługi Polsat Box Go.

