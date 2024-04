Paris Saint-Germain - Olympique Lyon: typy i kursy na mecz Ligue 1. W nadchodzącym spotkaniu podopieczni Luisa Enrique zmierzą się z "Les Gones". Kto zwycięży w tym starciu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w niedzielę (21 kwietnia) o godzinie 21:00.

PSG – Lyon, typy bukmacherskie

Już w niedzielny wieczór dojdzie do hitowego spotkania w rozgrywkach Ligue 1. Paris Saint-Germain przed własną publicznością zmierzy się z Olympique Lyon. Faworytem tego starcia bez wątpienia jest zespół prowadzony przez Luisa Enrique. Paryżanie pewnym krokiem zmierzają po kolejny tytuł mistrzowski, natomiast “Les Gones” uporali się z problemami i zajmują siódmą lokatę w ligowej tabeli. Nadchodzący mecz zapowiada się zatem na niezwykle ciekawy. Ja spodziewam się jednak, że przynajmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

PSG – Lyon, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain ostatnio nie prezentuje specjalnie wysokiej formy. Podopieczni Luisa Enrique w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali trzykrotnie wygrać (2:0 z Olympique Marsylią, 1:0 ze Stade Rennes w Pucharze Francji, a także 4:1 z FC Barceloną w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Mistrzów), zaliczyli jeden remis (1:1 z Clermont Foot), a także ponieśli jedną porażkę (2:3 z FC Barceloną w pierwszym meczu).

Olympique Lyon natomiast imponuje dyspozycją. “Les Gones” w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali czterokrotnie sięgnąć po zwycięstwo (3:2 z Toulouse, 3:0 z Valenciennes w Pucharze Francji, 3:1 z Nantes i 4:3 z Brestem), w międzyczasie notując jeden remis (1:1 z Reims).

PSG – Lyon, historia

W obecnym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą na początku września. Wówczas Paris Saint-Germain pokonali na wyjeździe Olympique Lyon aż 4:1. W poprzedniej kampanii zespoły wygrały po razie. PSG w rundzie jesiennej, natomiast “Les Gones” w drugiej części sezonu.

PSG – Lyon, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną zespołu Luisa Enrique, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.48 – 1.50. Natomiast na zwycięstwo Olympique Lyon sięgają aż 5.75.

PSG – Lyon, kto wygra?

PSG – Lyon, przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Olympique Lyon Pierre Sage Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Olympique Lyon Pierre Sage Rezerwowi ▼ 1 Keylor Navas 9 Goncalo Ramos 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 28 Carlos Soler 33 Warren Zaïre-Emery 35 Lucas Beraldo 38 Ethan Mbappe 99 Gianluigi Donnarumma 5 Dejan Lovren 7 Mama Baldé 9 Gift Orban 14 Adryelson 18 Rayan Cherki 22 Clinton Mata 23 Lucas Perri 25 Orel Mangala 37 Ernest Nuamah

PSG – Lyon, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain z Olympique Lyon będzie transmitowane w polskiej telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz Canal+ Sport 5. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na lParc des Princes już w najbliższą niedzielę, 21 kwietnia, o godzinie 21:00.

