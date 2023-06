IMAGO/Matthieu Mirville Na zdjęciu: Lionel Messi

PSG – Clermont, typy bukmacherskie

PSG już wcześniej zagwarantowało sobie pierwsze miejsce w tabeli i mistrzowski tytuł. Z kolei zespół Clermont Foot nadal gra o zakończenie rywalizacji w tym sezonie na bardzo dobrym ósmym miejscu. W sobotę zdecydowanym faworytem do zwycięstwa będą oczywiście gospodarze, którzy nie powinni mieć problemów z ograniem przeciwnika, pod warunkiem, że go nie zlekceważą. My w tym meczu stawiamy na to, że obejrzymy przynajmniej cztery gole. Taka sytuacja miała miejsce we wszystkich trzech dotychczasowych pojedynkach obu drużyn/ Nasz typ: powyżej 3,5 bramki

PSG – Clermont Foot, ostatnie wyniki

Paryżanie już wcześniej zapewnili sobie mistrzowski tytuł. Drużyna prowadzona przez Christophe’a Galtiera przed tygodniem zremisowała na wyjeździe 1:1 ze Strasbourgiem. Wcześniej notowała serię trzech kolejnych ligowych zwycięstw – 3:1 z Troyes, 5:0 z Ajaccio i 2:1 z Auxerre.

Tymczasem Clermont Foot było jednym z pozytywnych zaskoczeń tego sezonu. Aktualnie drużyna zajmuje ósme miejsce w tabeli. To między innymi zasługa bardzo dobrej formy w kwietniu, kiedy wygrała wszystkie pięć rozegranych meczów. Z ostatnich dziewięciu spotkań Clermont Foot na swoją korzyść rozstrzygnęło aż siedem. Jedno ze zwycięstwo odniosło w ostatniej kolejce, kiedy u siebie wygrało 2:0 z Lorient.

PSG – Clermont Foot, historia

Obie drużyny na boiskach Ligue 1 mierzyły się do tej pory trzy razy. Wszystkie dotychczasowe pojedynki zakończyły się wysokimi wygranymi PSG. W poprzednim sezonie paryżanie wygrali u siebie 4:0, natomiast na terenie rywala zwyciężyli 6:1. Równie okazałe zwycięstwo, bowiem w rozmiarach 5:0, odnieśli w tym sezonie na stadionie Clermont.

PSG – Clermont Foot, kursy bukmacherskie

PSG – Clermont Foot, kto wygra?

PSG – Clermont Foot, przewidywane składy

Sobotnie spotkanie będzie jednocześnie pożegnalnym meczem Lionela Messiego, który z końcem sezonu opuści Paryż. Szkoleniowiec gospodarzy nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanych Neymara, Nurdiego Mukiele, Nuno Mendesa i Presnela Kimbembe. Pod znakiem zapytania stoją występy Fabiana Ruiza, Marquinhosa i Hugo Ekitike.

Z kolei goście do meczu na Parc des Princes będą mogli przystąpić w najsilniejszym zestawieniu.

PSG – Clermont Foot, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie ostatniej kolejki Ligue 1 pomiędzy zespołami PSG i Clermont Foot rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Family.

