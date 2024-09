Paris Saint-Germain – Stade Brest: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2024)

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

PSG – Brest, typy bukmacherskie

W sobotni wieczór swoje starcie w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligue 1 rozegra Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji przed własną publicznością zmierzą się ze Stade Brest. Podopieczni Luisa Enrique mogą być zadowoloni ze swojej dyspozycji na początku ligowego sezonu. Tego samego jednak nie mogą powiedzieć goście sobotniego starcia. Nadchodzący mecz zatem zapowiada się jednostronnie. Ja uważam, że ostatecznie przynajmniej jeden z golkiperów zakończy to starcie z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

STS 2.08 obie drużyny strzelą gola – nie

PSG – Brest, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain perfekcyjnie rozpoczęło sezon Ligue 1. Mistrzowie Francji po trzech kolejkach mają na koncie komplet zwycięstw (4:1 z Le Havre, 6:0 z Montpellier oraz 3:1 z Lille). W dwóch ostatnich przedsezonowych meczach sparingowych PSG zaliczyło dwa remisy (2:2 ze Sturmem Graz i 1:1 z RB Lipsk).

Stade Brest natomiast nie imponuje specjalnie formą na początku rozgrywek ligowych. Piłkarze Erica Roya po trzech kolejkach mają na koncie jedno zwycięstw (4:0 z St. Etienne), a także dwie porażki (1:5 z Olympique Marsylią oraz 0:2 z RC Lens).

PSG – Brest, historia

W poprzednim sezonie doszło do trzech starć między tymi zespołami. W lidze jesienią zwyciężyło PSG (3:2), natomiast w rundzie wiosennej mieliśmy remis (2:2). W lutym doszło także do spotkania tych zespołów w Pucharze Francji i awans do kolejnej rundy zaliczyli podopieczni Luisa Enrique (3:1).

PSG – Brest, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 1.27 – 1.30. W przypadku zwycięstwa Stade Brest natomiast sięga nawet 9.10. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

PSG – Brest, kto wygra?

PSG – Brest, przewidywane składy

PSG – Brest, transmisja

Spotkanie Paris-Saint-Germain ze Stade Brest obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 4 oraz Eleven Sports 4. Dostęp do tych kanałów można uzyskać w Canal+ Online. Abonament można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy umowie na rok.

