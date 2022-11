PSG – Auxerre: typy, kursy, zapowiedź (13.11.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Neymar

PSG – Auxerre: typy i kursy na mecz Ligue 1. Już za rogiem czekają Mistrzostwa Świata, które dla wielu piłkarzy są już prawdziwym oczkiem w głowie. Wcześniej trzeba jednak zdobyć się na ostatni wysiłek przed mundialem i postarać o zwycięstwo w meczu ligowym. Paryżanie w czwartek spotkają się w Ligue 1 z beniaminkiem – Auxerre.

PSG – Auxerre, typy i przewidywania

Dość nieoczekiwanie w poprzedniej kolejce spore problemy sprawiło PSG pokonanie Lorient. Rywale skutecznie się bronili, a i stać ich było na wyprowadzenie ciosu i strzelenie gola. Mistrzowie Francji już od czterech kolejnych meczów nie są w stanie zachować czystego konta, co tak naprawdę na ten moment może być ich jedynym zmartwieniem. Muszą jednak uważać, bo w lidze wciąż po piętach depcze im rewelacja tego sezonu – RC Lens. Żółto-czerwoni tracą do nich jedynie dwa oczka.

Auxerre jak na skromny budżet i fakt, że do rozgrywek przystąpił z pozycji beniaminka, radzi sobie w sezonie 2022/23 całkiem przyzwoicie. Zespół z Burgundii po 14 kolejkach ma na koncie 13 punktów i utrzymuje się nad strefą spadkową. Przed niedzielnym meczem z PSG nie ma jednak zbyt wielu argumentów. Nie będzie im jednak towarzyszyła żadna presja, bo też mało kto spodziewa się, że beniaminka będzie stać, na urwanie mistrzom Francji jakichkolwiek punktów. Nasz typ: Powyżej 3.5 gola.

PSG – Auxerre, ostatnie wyniki

Dzięki zwycięstwu nad Lorient ekipa PSG może się pochwalić sześcioma kolejnymi zwycięstwami. Mistrzowie Francji strzelają wiele bramek, ale sporo też tracą. Trzy strzeliło im Troyes, po jednej Juventus i Lorient.

Tylko jednym zwycięstwem może pochwalić się Auxerre w ostatnich pięciu meczach. Wygrać udało im się skromnie, bo 1:0 z innym beniaminkiem – AC Ajaccio. Poza tym zremisowali z Troyes i Niceą i przegrali ze Stade de Reims i Clermont, choć różnicą tylko jednej bramki.

PSG – Auxerre, sytuacja kadrowa

Christophe Galtier w niedzielnym meczu nie będzie mógł skorzystać z trzech kontuzjowanych zawodników. Są to: Marquinhos, Pembele i Fabian Ruiz. Do kadry wracają natomiast Kimpembe i Leo Messi, których brakowało w spotkaniu ubiegłej kolejki.

Kilku graczy wypadło także ze składu Auxerre. Goscie do Paryża przyjadą bez zmagających się z urazami Pellenarda, Pereiry i M’Changamy.

PSG – Auxerre, historia

Ostatni bezpośredni mecz między PSG i Auxerre miał miejsce w 2015 roku. Wówczas w finale pucharu Francji triumfowali Paryżanie. Zwycięską bramkę strzelił Edinson Cavani, którego na Parc des Princes już dawno nie ma.

PSG – Auxerre, kursy bukmacherskie

Mistrz Francji to murowany faworyt niedzielnego spotkania. Każdy inny wynik niż zwycięstwo gospodarzy potraktowany zostanie w kategorii sporej niespodzianki. Kurs na PSG wynosi 1.13, podczas gdy na Auxerre jest to nawet 25.00.

PSG – Auxerre, przewidywane składy

PSG: Donnarumma – Ramos, Kimpembe, Pereira – Hakimi, Vitinha, Carlos Soler, Verratti, Mendes – Neymar, Mbappe, Messi

Auxerre: Costil – Raveloson, Jubal, Jeanvier, Mensah – Sinayoko, Toure, Sakhi, Hein – Charbonnier, Da Costa

PSG – Auxerre, transmisja

Spotkanie PSG z Auxerre transmitowane będzie na antenie CANAL+Sport 2, Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4. Początek starcia już w niedzielę o godzinie 13:00.

