Przed 4. kolejką PKO BP Ekstraklasy: typy, kursy, zapowiedź

Przed nami już czwarta kolejka PKO BP Ekstraklasy. O swoje pierwsze zwycięstwo zagra Lech Poznań, który zmierzy się w delegacji z Zagłębiem Lubin. Czy Legia Warszawa zrehabilituje się na swoim stadionie (przeciwko Piastowi Gliwice) za wysoką porażkę z Cracovią? Jak zaś zagra lider z Płocka, który podejmie Miedź? Przeczytaj opisy kilku spotkań i poznaj typy na wszystkie mecze tej kolejki.

Legia – Piast. Typy, kursy, zapowiedź

Zawodnicy Legii Warszawa grają w nowym sezonie w kratkę. Piłkarze tego zespołu mają po trzech kolejkach zaledwie cztery punkty. Na inaugurację Legia Warszawa zremisowała z Koroną Kielce 1:1. Potem gospodarze pokonali u siebie Zagłębie Lubin 2:0. W trzeciej kolejce legioniści przegrali w delegacji z Cracovią aż 0:3. Wydaje się, że gospodarze są jednak w stanie zrehabilitować się w najbliższej konfrontacji. Podopieczni Waldemara Fornalika w tym sezonie jeszcze nie zdobyli ani jednego punktu. Do tej pory gliwiczanie grali zaś dwukrotnie. W pierwszym spotkaniu Piast przegrał na wyjeździe z Jagiellonią 0:2. Natomiast ostatnio podopieczni Waldemara Fornalika okazali się nieznacznie słabsi od Zagłębia Lubin (0:1) w domowej konfrontacji.

Zagłębie – Lech. Typy, kursy, zapowiedź

Lech Poznań rozpoczął ligowe rozgrywki fatalnie. Zawodnicy z Wielkopolski rozegrali do tej pory tylko dwa spotkania. Oba te mecze przegrali. Podopieczni holenderskiego szkoleniowca na początek rywalizowali u siebie ze Stalą Mielec. Rywale triumfowali 2:0. Kilka dni temu Lech Poznań przegrał natomiast na swoim stadionie z Wisłą Płock 1:3. W tym momencie klub z Wielkopolski jest na ostatnim miejscu w tabeli. W najbliższej kolejce Kolejorz zmierzy się w delegacji z Zagłębiem Lubin. Do tej pory zawodnicy Piotra Stokowca zdobyli cztery punkty. Na inaugurację zremisowali u siebie ze Śląskiem 0:0. Potem przegrali w delegacji z Legią Warszawa 0:2. W trzeciej kolejce piłkarze Piotra Stokowca skromnie pokonali Piast Gliwice 1:0. Uważamy, że w tym spotkaniu padnie natomiast remis.

Wisła Płock – Miedź. Typy, kursy zapowiedź

Gospodarze nieoczekiwanie są po trzech kolejkach liderami. Zawodnicy z Płocka jak na razie zanotowali same zwycięstwa. W pierwszej kolejce pewnie pokonali na swoim stadionie Lechię Gdańsk 3:0. Potem wysoko wygrali na wyjeździe z Wartą Poznań 4:0. W ostatniej kolejce zawodnicy z Płocka rywalizowali w delegacji z Lechem Poznań. Kolejorz niespodziewanie przegrał 1:3. Dużo wskazuje na to, że Nafciarze zanotują czwarte zwycięstwo w najbliższej konfrontacji, która zostanie rozegrana w poniedziałek. Do tej pory zawodnicy Wojciecha Łobodzińskiego rozegrali dwa spotkania. Po powrocie do Ekstraklasy beniaminek cały czas czeka na pierwsze zwycięstwo. Na inaugurację Miedź Legnica zremisowała na wyjeździe z Radomiakiem Radom 1:1. Natomiast ostatnio piłkarze Wojciecha Łobodzińskiego przegrali u siebie z Wartą Poznań 1:2. W poniedziałek beniaminkowi będzie trudno o powiększenie dotychczasowego dorobku punktowego.

Program 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Piątek (5 sierpnia)

18:00 Stal – Cracovia (x)

20:30 Legia – Piast (1)

Sobota (6 sierpnia)

15:00 Lechia – Korona (1)

17:30 Jagiellonia – Radomiak (1)

20:00 Śląsk – Widzew (x)

Niedziela (7 sierpnia)

15:00 Warta – Pogoń (2)

17:30 Zagłębie – Lech (x)

20:00 Górnik – Raków (2)

Poniedziałek (8 sierpnia)

19:00 Płock – Miedź (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1 x 2 16:00 5 August 2022 Stal Mielec Cracovia 3.30 3.30 2.25 3.45 3.35 2.25 3.35 3.45 2.27 18:30 5 August 2022 Legia Warszawa Piast Gliwice 1.95 3.45 4.05 1.96 3.45 4.35 1.96 3.60 4.20 13:00 6 August 2022 Lechia Gdansk Korona Kielce 1.62 4.15 5.20 1.60 4.25 5.90 1.60 4.20 5.40 Pokaż 7 więcej spotkań 15:30 6 August 2022 Jagiellonia Bialystok Radomiak Radom 2.40 3.40 2.95 2.45 3.33 3.10 2.38 3.30 3.10 18:00 6 August 2022 Slask Wroclaw Widzew Lodz 2.15 3.50 3.35 2.21 3.35 3.55 2.19 3.35 3.40 13:00 7 August 2022 Warta Poznan Pogon Szczecin 3.65 3.60 2.00 3.80 3.50 2.07 3.75 3.50 2.02 15:30 7 August 2022 Zaglebie Lubin Lech Poznan 4.00 3.85 1.85 4.10 3.75 1.85 18:00 7 August 2022 Gornik Zabrze Rakow Czestochowa 3.15 3.60 2.20 3.40 3.50 2.21 3.25 3.55 2.17 17:00 8 August 2022 Wisla Plock Miedz Legnica 1.81 3.55 5.10 1.77 3.75 4.60 16:00 12 August 2022 Miedz Legnica Zaglebie Lubin 2.52 3.40 2.76 2.50 3.35 2.85 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2022 09:58 .

